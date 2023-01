Saluzzo, la Scuola APM propone un corso collettivo dedicato alla scrittura di canzoni

La Scuola APM presenta a partire dal 14 febbraio un corso collettivo dedicato al songwriting, ovvero alla scrittura di canzoni.

Strutturato in 15 incontri da due ore, il corso si propone di esplorare diverse tecniche di scrittura musicale creativa, indagando su come si costruisce una canzone dal punto di vista ritmico e melodico.

L’obiettivo è quello di valorizzare la creatività di ogni partecipante, fornendo tecniche e strumenti per trasformare le proprie idee nella forma 'canzone'.

Il corso è rivolto a tutte le fasce di età e non è necessariamente richiesta la capacità di suonare uno strumento musicale. Unico requisito indispensabile è la curiosità e la voglia di mettersi in gioco.

Il corso sarà condotto da Giulia Dogliatti, cantautrice, pianista e performer di teatro musicale.

Dopo aver frequentato il corso di canto moderno presso la Scuola APM, Giulia si è laureata al Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo in canto Pop/Rock e in didattica del pianoforte e si è specializzata in Musicoterapia presso l'Associazione Professionale Italiana Musicoterapeuti. Insegna canto, vocalità e musica-gioco in scuole pubbliche e private della provincia di Cuneo.

Per informazioni e iscrizioni: segreteria APM, tel. 0175 47031 (lun -ven, 9-13 14.30-17), apm@scuolapm.it