Farmacia Continua e Salernitana: sodalizio a prova di sponsor!

Farmacia Continua è tra i main sponsor della gloriosa società calcistica di Salerno. Ecco tutti i dettagli

Dalla stagione 2022/23 sulle maglie dell’U.S. Salernitana, società calcistica impegnata nella massima serie del nostro campionato, compare un nuovo sponsor: Farmacia Continua! Il sodalizio è un ulteriore elemento di prestigio per la farmacia online, che dal 2019 è in grado di soddisfare anno dopo anno le esigenze dei propri clienti.

Farmacia Continua: un riferimento nell’eCommerce farmacia

Farmacia Continua è un punto di riferimento nell’eCommerce farmacia italiano e i numeri annuali parlano di un progetto sempre in crescita. L’obiettivo di questa realtà, sostenuta fin dall’inizio da Migliorshop, web agency leader in Italia nell’affiancare le farmacie online, è quello di fornire ai clienti un servizio sempre più innovativo e dettagliato. Per questo motivo al suo interno è possibile trovare un catalogo con oltre 20.000 referenze dei migliori marchi del settore farmaceutico.

C’è di più: la forza di Farmacia Continua è di garantire un servizio estremamente completo. Ecco allora che sono previste consegne gratuite e rapidissime, la possibilità di pagare con tutti i principali mezzi di pagamento e il supporto di un servizio di assistenza clienti a 360°, in grado di seguire l’utente dall’ordine fino alla consegna dei prodotti.

U.S. Salernitana e Farmacia Continua: cosa sapere

La crescita di Farmacia Continua passa anche da importanti partnership commerciali e in questa visione rientra a pieno titolo la collaborazione con l’U.S. Salernitana. La società granata si sta infatti stabilizzando come importante realtà nell’universo calcistico nazionale, come attestano la cavalcata verso la salvezza ottenuta nel campionato 2021/22 e le conferme che sta ottenendo sul campo nel campionato in corso.

Grazie alla nuova proprietà, guidata da Daniele Iervolino, la Salernitana ha impostato un progetto societario innovativo, che si sposa perfettamente con l’idea di eCommerce e servizio alla comunità che ha intrapreso Farmacia Continua. Una partnership guidata dagli stessi ideali e dalla stessa voglia di migliorarsi.