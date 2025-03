Montelupo Albese festeggia i suoi primi 50 anni dicendo “Grazie” agli amministratori

Montelupo Albese ha ringraziato tutti gli amministratori che nei suoi primi 50 anni di storia, si sono succeduti alla guida del piccolo Comune di Langa.

E non poteva mancare un pensiero fortemente sentito ai due politici cuneesi che da sempre hanno fatto dell’attenzione al proprio territorio e alle comunità che ci vivono e lavorano, una priorità assoluta: il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Franco Graglia. Con loro, l’ospite d’onore, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo sempre molto presente in Piemonte.

Nelle targhe consegnate a Cirio e Graglia, le motivazioni del ringraziamento, a firma del sindaco di Montelupo Albese Mario Romanelli. “Con profonda stima e gratitudine il Comune e la popolazione di Montelupo Albese ringraziano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte per la vicinanza, il sostegno e l’impegno concreto a favore della nostra comunità e dello sviluppo del territorio, punto di riferimento per istituzioni e cittadini”.

“Grazie di cuore al Comune di Montelupo Albese per avermi donato un prezioso ricordo - ha detto il governatore Cirio -. La Regione Piemonte sarà sempre vicino a tutti i nostri piccoli e grandi comuni, con l’impegno concreto a favore della comunità e dello sviluppo del territorio. Ringrazio gli amministratori che da cinquant’anni, con passione e responsabilità guidano la comunità valorizzando il territorio ed il bene comune”.

“Con riconoscenza e stima il Comune e la popolazione di Montelupo Albese, ringraziano Franco Graglia vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte per l’attenzione ai piccoli Comuni cuneesi, il supporto al territorio e l’impegno nel rafforzare il legame tra istituzioni e comunità”.

“Sono davvero molto contento per questo gradito riconoscimento per il nostro impegno sul territorio - ha sottolineato il vicepresidente Graglia -. Segno tangibile che il lavoro di squadra per il bene della comunità porta a risultati concreti e dona grandi soddisfazioni”.

Un riconoscimento molto sentito a Paolo Zangrillo, sempre molto attento al Piemonte e alle sue dinamiche, nonché ministro che, in questi anni sta rivoluzionando il mondo dell’amministrazione pubblica, creando nuovi posti di lavoro e premiando il merito.

“Con profonda stima e riconoscenza il Comune e la popolazione di Montelupo Albese ringraziano il senatore Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, per il costante supporto e attenzione verso la nostra comunità e Amministrazione locale. Il suo impegno per l’innovazione nel settore pubblico è per noi fonte di ispirazione e speranza”.

Queste le parole scritte sulla targa dedicata al ministro Zangrillo, che ha ringraziato così: “In questa giornata ho avuto il piacere di incontrare gli abitanti e gli amministratori del territorio, in un momento di amicizia e confronto preziosi. Sono onorato di aver ricevuto un premio, un riconoscimento che condivido con tutti coloro che ogni giorno si impegnano per il bene delle nostre comunità“.

Alla cerimonia erano presenti anche il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti ed il presidente del Gal Langhe Roero Leader Massimo Gula.