Va in pensione Fausto Brignone, capo della squadra operai del Comune di Saluzzo

Mi mancheranno i “Ciao Fausto!”, il saluto delle migliaia di persone che incontravo per strada e durante il mio lavoro.

Fausto Brignone va in pensione dopo 34 anni di servizio nel Comune di Saluzzo, dove era entrato, vincendo il concorso, l’ultimo giorno dell’anno 1988.

Di formazione elettricista. “Ero stato assunto prima come autista – ricorda - e quando andò in pensione Gaboardi, fui promosso a capo cantiere e, negli anni successivi, a responsabile del magazzino comunale, capo della squadra degli operai del Municipio”. Mansione che ha svolto per oltre 20 anni.

In prima linea in tutti i lavori e nelle numerosissime manifestazioni della città, dal Carnevale, alle mostre, ai problemi tecnici e di manutenzione.

“C’è Fausto, chiama Fausto, chiedilo a Fausto”.

“Un risolutore di problemi, quello che è il nostro compito e che lui ha eseguito in maniera egregia”, dice Flavio Tallone, responsabile dell’Ufficio tecnico, dirigente del Governo del territorio. “Nel 1994, quando sono entrato in Comune, il mio predecessore mi disse “ti lascio un grandissimo regalo: un bravissimo caposquadra: Fausto. Ed è stato così. Sia dal punto di vista umano che professionale. Per me, per tutti noi, è stato anche un bel esempio di carattere, forza e cuore di fronte al dolore immenso che ha attraversato la sua vita di padre”.

Il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni: “Fausto Brignone è stato per anni un punto di riferimento per Saluzzo ed i saluzzesi. Al di là della sua ineccepibilità sul lavoro, è stato per me anche un maestro, sempre disponile e prodigo di consigli per aiutare a risolvere gli imprevisti e le situazioni più complicate. Ricordo che quando mi chiesero di ricandidarmi a sindaco, una delle prime persone a cui parlai fu proprio Fausto.

Gli dissi che avrei accettato solo se mi assicurava che non sarebbe andato in pensione fino a fine mandato. Come sempre è stato di parola. Gli faccio i miei migliori auguri e lo aspetteremo sempre a Saluzzo per tutte le sue iniziative di volontariato a cui tiene molto".

“Mi è sempre piaciuto fare questo lavoro – afferma Fausto - ed ho sempre cercato di farlo nel migliore modo possibile. Da domani, inizierò la nuova vita da pensionato a Roccabruna di Dronero".

Continuerà il suo impegno nel volontariato con l’Ail di Cuneo e “Il fiore della Vita” di Savigliano e nel lavoro organizzativo della “Passeggiata per la vita" camminata benefica tra Dronero e Roccabruna" a sostegno delle due associazioni, promossa dalle famiglie di Anna Brignone, sua figlia, prematuramente deceduta alcuni anni fa e Paolo Rubino altro giovane dronerese, morto in giovane età.

“Felice, inoltre di poter fare il nonno”, conclude.

Gli succederà nell’incarico quello che è stato il suo vice in questi ultimi anni: Marzio Alimone.