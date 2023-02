Alla biblioteca di Bra prosegue il Mercatino del libro usato

Prosegue anche nel nuovo anno il Mercatino del libro usato presso la biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra, iniziativa avviata lo scorso anno per incentivare la lettura che in questi mesi ha ottenuto un grande successo di partecipanti. Oltre ad offrire la possibilità di ottenere tanti interessantissimi libri a prezzi stracciati, il ricavato del mercatino andrà a finanziare iniziative a sostegno della promozione della lettura in città, soprattutto quelle dirette ai piccoli lettori.

Il primo appuntamento è in programma per sabato 11 febbraio; seguiranno i mercatini dell’11 marzo, del 15 aprile, del 13 maggio e del 10 giugno, sempre in Biblioteca dalle 9 alle 12.

Per informazioni è possibile chiamare la biblioteca civica al numero 0172-413049 o scrivere alla mail: biblioteca@comune.bra.it. (rb)