Consiglio delle Autonomie Locali, Sannazzaro nuovo presidente

Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore, è il nuovo presidente del Cal. È stato eletto durante la riunione odierna del Cal i cui componenti, preso atto delle dimissioni del presidente in carica Davide Crovella, (sindaco di Andorno Micca (BI) e presidente dell’Unione Montana Valle del Cervo La Bürsch) ora indicato per la carica di vicepresidente, hanno votato all’unanimità. Sannazzaro era stato nominato membro del Consiglio delle Autonomie Locali durante l'assemblea dell'Anci regionale del 30 settembre 2019 e vice Presidente dello stesso in data 15 ottobre 2019.

Sannazzaro ha ringraziato il suo predecessore per l’impegno di questi anni e tutti i presenti per il sostegno unanime alla sua candidatura. Nominati in Ufficio di Presidenza anche Enrico Bussalino, sindaco di Borghetto Borbera e presidente della Provincia di Alessandria e Elena Piastra sindaco di Settimo Torinese.

La seduta si è conclusa con il parere favorevole del CAL al ddl 236 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022.

