SS21, chiusura Ponte dell'Olla. La Regione: "Serve soluzione alternativa", il M5S: "Rassicurazione generica"

Nel testo e nel relativo intervento, Martinetti ha sottolineato le preoccupazioni di cittadini, amministratori locali e imprese rispetto non solo ai disagi delle chiusure serali annunciate per lo svolgimento delle analisi del ponte, ma anche per gli eventuali provvedimenti necessari, nel caso in cui - ipotesi che non pare remota - il transito dovesse essere regolato o deviato per periodi più lunghi per poter intervenire con eventuali consolidamenti.