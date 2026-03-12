Bra: aperture straordinarie ufficio elettorale

In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026 si ricorda che è opportuno controllare preventivamente lo stato della propria tessera elettorale. Occorre verificare di non averla smarrita o che non sia deteriorata, oppure di non aver esaurito tutti gli spazi a disposizione.

In tutti questi casi è necessario richiedere un duplicato, perché, per poter votare, oltre all’esibizione di un documento d’identità è indispensabile presentare al seggio di appartenenza anche la tessera elettorale non deteriorata e con almeno uno spazio disponibile, per consentire l’apposizione del timbro del seggio a certificazione dell’avvenuto esercizio del diritto di voto in quella specifica consultazione.

A tale fine, l’ufficio Elettorale del Comune di Bra osserverà i seguenti orari di apertura straordinaria:

venerdi 20 e sabato 21 marzo 2026 orario continuato dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

domenica 22 marzo 2026 orario continuato dalle ore 07.00 alle ore 23.00;

lunedì 23 marzo 2026 orario continuato dalle ore 07.00 alle ore 15.00.

L’ufficio sarà a disposizione degli elettori, con accesso libero, per il rinnovo della tessera elettorale, per il ritiro o per il rilascio del duplicato e per ogni chiarimento inerente la consultazione.

Si ricorda che in caso di tessera elettorale con spazi esauriti, smarrimento o deterioramento o aggiornamento dell’indirizzo di residenza, il cittadino può richiedere personalmente una nuova tessera presso l'Ufficio Elettorale del comune di residenza, presentando la richiesta di duplicato della tessera elettorale o di aggiornamento dell’indirizzo di residenza tramite lo Sportello telematico del Comune all'indirizzo https://sportello.comune.bra.cn.it/action%3As_italia%3Atessera.elettorale .

In alternativa, la richiesta potrà essere effettuata direttamente presso l'Ufficio Elettorale, chiamando il numero 0172.438287 o scrivendo a elettorale@comune.bra.cn.it .

Si ricorda a chi avesse esaurito gli spazi sulla tessera o nel caso di tessera deteriorata di portare con sé la tessera vecchia, che verrà ritirata dall'Ufficio Elettorale in sede di sostituzione.