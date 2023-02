Sci alpino: il logo di Terres Monviso sul pettorale dei Fabio Allasina

Un territorio che sostiene i suoi atleti, una comunità che si riconosce (e accompagna) i suoi talenti.

È la storia di Fabio Allasina, giovane promessa dello sci alpino, membro della nazionale C italiana, orgoglio dello Sci Club Valle Varaita (è cresciuto sulle piste di Sampeyre e Pontechianale, per poi passare allo Ski College Limone di Limone Piemonte fino all’inserimento nel gruppo sportivo Fiamme Oro), che da oggi porta con sé, in ogni gara, la terra che chiama casa.

Da sempre legato al territorio, Fabio Allasina è fiero di rappresentare le Valli del Re di Pietra e di portare sul pettorale il logo di Terres Monviso. La comunità, a sua volta, è felice di sostenere il suo portabandiera, esempio di determinazione e impegno della gente del Monviso.

Roberto Ellero, Sindaco di Frassino, scrive: “A nome mio, dell’Amministrazione e di tutta la popolazione, posso solo dire di essere assolutamente orgoglioso e fiero che un nostro compaesano sia arrivato a simili livelli di eccellenza in uno sport popolare e per tradizione molto praticato nelle nostre valli. Siamo lieti che finalmente sul pettorale del nostro portacolori spicchi il simbolo delle nostre terre, il logo di Terres Monviso, a ricordare a tutti la sua provenienza ed appartenenza. Forza Fabio!”

“Fabio – dichiara Mauro Calderoni, Sindaco di Saluzzo, capofila Terres Monviso - è prima di tutto il portabandiera di una comunità coesa che si ritrova in lui e al contempo rappresenta la determinazione e impegno della gente del Monviso”.

I migliori successi della stagione 2021/2022 di Fabio Allasina:

- 1 posto ai Campionati Italiani Aspiranti in Combinata;

- 2 posto ai Campionati Italiani Aspiranti in Slalom Gigante;

- 3 posto ai Campionati Italiani Aspiranti in Slalom Speciale;

- 5 posto nella tappa del Gran Premio Italia dell’Abetone e 4 posto nella classica generale del Gran Premio Italia Junior.