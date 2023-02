A Mondovì ritorna il Carnevale in una veste rinnovata: nuovo percorso sfilata e "visual" Carlevè

Gli ingredienti di questa giornata saranno: tanta musica, tanti giochi, tante bellissime novità per la città di Mondovì. Il tutto nella centrale piazza Ellero, a Breo, che verrà divisa in settori, ognuno dei quali avrà una propria anima.

Il “cuore” del Visual Carlevé sarà rappresentato dalle bellissime attrazioni per i bambini e per le loro famiglie, tutte gratuite e fruibili in assoluta sicurezza sin dal mattino.

Il cosplay è un fenomeno di costume e culturale in grande ascesa, e prevede di “mascherarsi” come un personaggio riconoscibile non solo dei film o dei cartoni animati, ma in particolare al mondo degli anime e dei manga. In Italia le prime apparizioni del fenomeno cosplay risalgono a fine anni Novanta all'interno delle principali fiere del fumetto. A Mondovì arriverà quindi un evento di qualità sulla falsariga di quelli già ospitati in altre città italiane, con un ampio spazio dedicato al mondo del fumetto, dell'animazione, dei giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), dei videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico.