Bra, Carabinieri e Uni-tre insieme per combattere le truffe alle fasce più deboli

I Carabinieri di Bra mercoledì 1° febbraio sono saliti in cattedra all’Università della Terza Età di Bra per un incontro sulla tematica delle truffe alle fasce più deboli.

Lo scopo della lectio magistralis è stato quello di sensibilizzare i presenti, dando gli adeguati consigli per contrastare questo fenomeno disdicevole e su come prevenirlo.

Sul piano investigativo ci sono non pochi problemi, anche perché molte truffe non vengono denunciate, spesso per l’esiguità del danno, ma anche per la vergogna. Inoltre, chi viene truffato, soprattutto se anziano, spesso non ricorda i dettagli e questo rende difficile la ricostruzione dell'evento e l'identificazione degli autori.