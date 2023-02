Bandi efficientamento energetico: il Gal Mongioie in sostegno informativo alle imprese

La Regione Piemonte ha destinato per il 2023 circa 92 milioni di euro per sostenere gli investimenti promossi dalle imprese piemontesi finalizzati all’efficientamento energetico (realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, razionalizzazione dei cicli produttivi, utilizzo efficiente dell’energia ecc.) ed alla promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili (idraulica, solare fotovoltaica, geotermica, solare termica, da biomassa ecc.).

In attesa che venga pubblicato il Bando, il G.A.L. Mongioie, nel suo ruolo di Agenzia per lo sviluppo locale, ha attivato, con il supporto della EXA Consulting s.r.l., un presidio informativo al quale le imprese del territorio piemontese, di qualsiasi settore tranne quello agricolo, potranno rivolgersi per richiedere assistenza e supporto alla presentazione delle proprie proposte progettuali.



In particolare, le imprese interessate potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse compilando la documentazione necessaria e trasmettendone copia secondo le indicazioni presenti sul sito del G.A.L. Mongioie www.galmongioie.it, nella sezione “Bando Regione Piemonte energia”.