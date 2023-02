Nasce a Dronero il Gruppo dei Nonni Vigili

Il volontariato dronerese ancora una volta fa la differenza nel servizio alla popolazione: nasce infatti il Gruppo dei Nonni Vigili a Dronero.

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale del 2022 è stato approvato il Regolamento dei Nonni Vigili, un progetto voluto da tutta la giunta Astesano e sostenuto dal Comandante di Polizia Locale . Ad aderire all’iniziativa due associazioni già molto presenti sul territorio: Mastro Geppetto e l’Associazione Alpini.

“Siamo stupiti positivamente della grande risposta dei volontari” - commenta il vicesindaco Mauro Arnaudo - “ed è veramente gratificante scoprire che così tante persone scelgano ancora di dedicarsi agli altri, in questo caso ad un servizio a favore dei più piccoli all’uscita e all’entrata della scuola.”

Un progetto di coinvolgimento attivo e responsabile. Il 31 gennaio, presso gli Uffici della Polizia Locale, si è tenuto il corso di formazione. Si è trattato di una prima parte teorica, utile a capire le mansioni che si vanno a ricoprire, le difficoltà che si possono affrontare e la gestione del rischio.

Il 2 febbraio, invece, presso l’attraversamento pedonale di piazza Guglielmo Marconi, una dozzina di volontari ha affrontato sul territorio la prova pratica durante l’uscita delle scuole.

“Il ruolo del Nonno Vigile è tanto importante quanto delicato” - spiega il Comandante della Polizia Locale Uberto Oreste - “Il presupposto per un servizio ottimale è la chiarezza della segnaletica stradale presente, affinché i bambini siano accompagnati, da un adulto, ad impegnare quelle parti della strada già identificate per camminare in sicurezza; pensiamo ai percorsi di camminamento, agli attraversamenti pedonali, ai marciapiedi.”

Nei prossimi giorni il servizio sarà attivato e costituirà un importantissimo ausilio agli agenti del Comando di Polizia Locale, che supporteranno i volontari impegnati in questo nuovo progetto.