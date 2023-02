Bra, l’Oftal Bra-Lombriasco celebra la Giornata Mondiale del Malato

La solennità di Nostra Signora di Lourdes e la Giornata Mondiale del Malato vede da sempre l’Oftal in prima fila per celebrare nella preghiera e nella comunione fraterna questa ricorrenza che ricorda l’essenza che fa vivere l’associazione.



In questo senso, l’Oftal Bra-Lombriasco ha in calendario la Messa per gli ammalati che sarà celebrata domenica 12 febbraio, alle ore 15, presso il Santuario della Madonna dei Fiori di Bra. Dopo la benedizione eucaristica, ci sarà anche un momento conviviale (chi desidera partecipare, ma non ha mezzi per intervenire, può telefonare a Dino Dellavalle al numero 3397789418).



Il tema della Giornata Mondiale del Malato 2023 scelto da papa Francesco è: «Abbi pietà di lui». Perché ogni istante speso per coloro che soffrono non è mai perso.