Marta Bassino è medaglia d’oro, Robldo e Danna: "La Granda orgogliosa di te"

“Grazie Marta! Tutta la Granda è orgogliosa di te”. Così il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale allo Sport Pietro Danna esultano per la vittoria di Marta Bassino, medaglia d’oro nel Super G ai Mondiali di sci alpino di Méribel.



“Ancora una volta Marta ci ha messo il cuore – commentano – dimostrando tecnica, costanza e potenza, che sono le grandi doti della nostra atleta borgarina”.



Bassino ha vinto per la prima volta in carriera in questa specialità e nell’occasione più importante, battendo tutte le migliori e favorite, compresa la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin arrivata seconda sul podio. Ora la sfida continua con le prossime gare dei Mondiali da cui l’Italia e il Piemonte, ma soprattutto il Cuneese, si aspettano ancora altre belle notizie.