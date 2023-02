Addio a Pietro Cordero di Montezemolo

È scomparso a Torino, ad 89 anni di età, dopo un mese di ricovero per analisi all’Ospedale, il dott. Pietro Cordero di Montezemolo, appartenente ad una apprezzata casata nobiliare monregalese, che affonda le radici fin dal 1200.

Laureato, fu dirigente Fiat fino al pensionamento. Figlio di Guido di Montezemolo, pittore scomparso nel 1941, dopo essere assurto a fama artistica internazionale. Ha raggiunto in cielo, dopo pochi mesi, il fratello prof. Marco, profondo teologo. Rientrava frequentemente a Mondovì, ove aveva una casa nei prestigiosi Portici Soprani a Mondovì Piazza. Frequentava le diverse cerimonie commemorative dei cugini: il col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, presso il memoriale nel Giardino “S. d’Acquisto”, promosse dalla onlus che ricorda il nominativo del Martire alle Fosse Ardeatine, nel 1944 a Roma sotto le angherie naziste, e dell’altro cugino, il card. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, porporato Presbitero di S. Maria in Portico in Campitelli.

Sarà sepolto a Levaldigi di Savigliano, ove disponeva di tenuta. Nella Biblioteca della famiglia erano conservate pubblicazioni di grandissimo valore storico ed artistico, tra cui la prima edizione del libro stampato in città dal tipografo Cordero nel 1500. Lascia la consorte prof.sa Francesca Priuli, che lo ha accompagnato con grande umanità.