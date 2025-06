Rimane bloccato in valle Gesso durante un’escursione: uomo recuperato dal SASP nella notte

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella serata di ieri (sabato 14 giugno). Protagonista, suo malgrado, dell’evento un escursionista francese impegnato in una gita assieme ad altri due compagni e bloccatosi a causa di un forte temporale nell’area tra il Lago Bianco dell’Agnel e il passo dell’Agnello, in valle Gesso: i compagni, verso le 22, sono rientrati al rifugio Pagare per lanciare l’allarme.

Essendo la zona compresa molto remota il SASP ha deciso di inviare il Servizio Regionale di Elisoccorso con un secondo tecnico del Soccorso Alpino a supporto dell'equipe. L'elicottero è giunto sul posto e ha individuato l'uomo, non riuscendo però nel recupero al primo tentativo.

Dopo aver alleggerito il velivolo al campo base di Valdieri si è quindi effettuato un secondo tentativo, che ha avuto successo con il recupero del paziente al verricello. L'uomo si trovava in condizioni di leggera ipotermia.