Addio a Maurizio Odasso, amministratore comunale e tra i fondatori della Croce Bianca di Garessio

Ore di lutto a Garessio e nella comunità associativa della Val Tanaro per la scomparsa di Maurizio Odasso che si è spento all’età di 82 anni, all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, dove era ricoverato.

Figlio del generale Odasso, cui sarà intitolata la passerella pedonale che sostituirà lo storico ponte abbattuto dopo l'alluvione del 2020, è sempre stato sempre molto impegnato nella vita della comunità.

Già assessore durante la giunta del sindaco Luigi Sappa, negli anni della Grande alluvione, è stato tra i soci fondatori della Croce Bianca garessina, di cui è poi stato presidente.

Amato e stimato professore di applicazione tecnica alle scuole medie di Garessio ed ex consigliere della Fondazione Opera Pia Garelli, è sempre stato molto vicino alle realtà associative del paese: la Croce Bianca, il CAI, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e i Vigili del Fuoco volontari, che in queste ore lo ricordano con stima.

"La scomparsa di Maurizio lascia un grande vuoto nella nostra comunità - dice il sindaco di Garessio, Luciano Sciandra -. Era stato mio docente alle scuole medie e ci legava un bel rapporto di amicizia. Lunedì ci siamo ancora sentiti per telefono e avremmo voluto averlo con noi il prossimo 5 luglio, per l'inaugurazione della passerella che, come il precedente ponte, porterà il nome di suo papà. Ha dato molto alla comunità di Garessio, sia per il mondo associativo che per la vita amministrativa, lascia un grande vuoto. A nome mio e di tutta l'amministrazione esprimo vicinanza alla famiglia per queste ore di cordoglio".

Lascia le sorelle Carla e Maura, i nipoti e le rispettive famiglie. Domani, mercoledì 18 giugno alle 11, presso il cimitero di Garessio, la benedizione per l’ultimo saluto.

La famiglia chiede di non donare fiori, ma destinare eventuali offerte alla Croce Bianca di Garessio.