L'appello di una mamma: "Restituite il seggiolino di mio figlio disabile"

Un gesto pericoloso ha segnato il pomeriggio di una famiglia cuneese: oggi, lunedì 16 giugno, intorno alle ore 15, davanti alla chiesa del Cuore Immacolato in Corso Vittorio Emanuele II, i ladri hanno forzato un'auto e rubato il seggiolino appartenente a un bambino con disabilità.

Il piccolo, costretto a viaggiare con un altro seggiolino di fortuna, ha rischiato di cadere e di farsi gravemente male. L'appello, recapitato alla nostra redazione da un'amica della mamma del bimbo, è accorato: "Chi lo ha preso, lo riporti davanti alla scuola dell'infanzia di San Paolo o lo lasci in chiesa. Non serve a nulla, ma per noi è tutto - dice la mamma -. Mio figlio ha rischiato la vita."

Un seggiolino può sembrare un oggetto qualunque, ma per chi convive ogni giorno con la fragilità, è un presidio essenziale di sicurezza e dignità. Restituirlo sarebbe un atto di giustizia e umanità.