Villanova Mondovì: al via la campagna elettorale di Michele Pianetta

«Fare il sindaco della comunità in cui si è nati e cresciuti, è una delle cose più belle che possano capitare ad una persona»: non ha nascosto la propria emozione, Michele Pianetta, nel presentare la propria candidatura a primo cittadino di Villanova Mondovì alla guida della lista civica “Per Villanova”. Ben 200 persone, sabato scorso, hanno salutato l’avvio della campagna elettorale dell’imprenditore 36enne, in scena ai campi da padel di Branzola, un luogo che Pianetta ha definito “un esempio riuscito della collaborazione tra pubblico e privato, un modello da seguire”.

Di fronte ad associazioni villanovesi, imprenditori e tanti cittadini di tutte le età, il vicesindaco uscente, assessore alle Manifestazioni ed allo Sport, ha messo in fila idee e progetti: «Dobbiamo impegnarci per una Villanova più bella ed accogliente - ha sottolineato Pianetta - che sappia offrire opportunità di lavoro per i giovani, con proposte coraggiose ed innovative. Lavoreremo con determinazione affinché, tra 15 anni, i nostri figli possano costruire qui il proprio futuro e non siano costretti ad andare via». Non è mancato un richiamo all’importanza del volontariato: «Grazie all’impegno della Società Operaia - ha proseguito il candidato sindaco della lista civica “Per Villanova” - abbiamo recentemente inaugurato il Centro Incontro dei Sociü, un luogo di aggregazione che dimostra quanto sia importante sviluppare il senso di comunità». Infine, alcune suggestioni per il programma elettorale: «E’ fondamentale cercare il confronto costante con la cittadinanza - la conclusione di Pianetta - e, a questo riguardo, promuoveremo alcune iniziative di ampio respiro, come i Consigli comunali “aperti” da tenersi anche nelle frazioni».

Proprio alla “costruzione” del programma elettorale è dedicato il questionario disponibile sul sito www.pervillanova.it, realizzato da Valeria Lanza, Silvia Menardo e Luca Dardanello e che, in appena 48 ore, ha già raccolto oltre 280 risposte. Cinque domande, rese note in occasione dell’appuntamento di avvio della campagna elettorale, per delineare “la Villanova che vogliamo”. Fino al 19 marzo, in forma anonima, verranno raccolte le indicazioni, le proposte ed i suggerimenti dei cittadini, con l’obiettivo di “elaborare un programma condiviso e partecipato”. E’ anche possibile contribuire attraverso l’e-mail info@pervillanova.it.