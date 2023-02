Polizze online: in crescita la richiesta di preventivi per le assicurazioni auto

Negli ultimi 12 mesi sono aumentate le ricerche su internet orientate al risparmio sulla polizza auto.

Secondo i dati di Google Trends, è stato registrato un forte incremento di ricerche sul web per assicurazione auto online più economica (+140%), assicurazione auto preventivo veloce (+130%) e calcolo del preventivo per l’assicurazione auto (+60%).

Il preventivo online è uno strumento importante per individuare l’assicurazione auto più indicata per le proprie necessità: in questo modo, infatti, è più facile individuare la tariffa più economica, inoltre è possibile configurare subito la polizza in base alle proprie esigenze, sfruttando tutte le opzioni di personalizzazione messe a disposizione dalle migliori compagnie assicurative.

Per esempio, richiedendo un preventivo per un’assicurazione auto online a Verti, compagnia assicurativa di riferimento del settore, attiva in Italia dal 2002, in pochi secondi è possibile scoprire tutte le soluzioni disponibili nonché le offerte del momento.

Il tutto con l’opportunità di personalizzare la polizza con tante garanzie accessorie in modo smart e di usufruire di sconti per chi effettua la stipula dopo il preventivo e pagare il premio assicurativo anche in 10 rate a tasso zero.

Preventivo assicurazione auto: uno strumento importante per trovare la polizza giusta

Calcolare l’assicurazione online affidandosi a una realtà di riferimento del settore come Verti è molto semplice: basta inserire il numero della targa del veicolo da assicurare, aggiungere la data di nascita del proprietario del mezzo nell’apposito form presente sul sito.

In alternativa, è possibile richiedere un preventivo per l’assicurazione auto anche senza targa, per esempio quando si vuole conoscere il costo indicativo della polizza prima di acquistare l’auto. In questo caso, è possibile ottenere una quotazione orientativa e salvare il preventivo, per modificarlo inserendo la targa non appena si procede con l’immatricolazione della vettura.

Attraverso il preventivo online è possibile anche personalizzare la polizza auto, scegliendo oltre al contratto RCA anche le garanzie accessorie adatte alle proprie necessità. La copertura RC auto, infatti, comprende soltanto il rimborso dei danni causati a terzi entro le soglie dei massimali di legge, ma non include altre protezioni importanti che aumentano le tutele per il conducente e il veicolo. Si tratta di coperture facoltative come la garanzia furto e incendio, la garanzia cristalli, quella per gli atti vandalici, gli eventi naturali, la tutela legale e la kasko.



Cosa valutare nel preventivo per l’assicurazione auto

Una volta ottenuto un preventivo per l’assicurazione auto è importante sapere come valutarlo. Innanzitutto, infatti, bisogna verificare se è possibile usufruire di una classe di merito migliore, per risparmiare sulla tariffa della RC auto ereditando una classe più vantaggiosa da un proprio familiare convivente.

Si tratta delle agevolazioni introdotte dalla Legge Bersani del 2007 e ampliate dalla RC Familiare del 2020, che consentono, in determinate condizioni, di assicurare un veicolo usufruendo della classe di merito dell’assicurazione di un altro veicolo di un membro dello stesso nucleo familiare, convivente stabilmente all’interno del nucleo familiare.

L’agevolazione si applica anche tra assicurazioni di veicoli diversi e sui rinnovi delle polizze, purché in assenza di sinistri con responsabilità paritaria, principale o esclusiva negli ultimi 5 anni riportati nell’attestato di rischio.

Secondo i consigli dell’IVASS, bisogna anche prestare attenzione alle franchigie, ovvero una clausola del contratto che in alcuni casi consente di ottenere un premio assicurativo più basso, accettando di pagare autonomamente una parte dei danni liquidati dalla compagnia a terzi.

Questa clausola conviene solo se il valore della franchigia non è elevato, inoltre deve trattarsi di conducenti che guidano in modo molto prudente e hanno uno storico di guida sicura senza incidenti, altrimenti è meglio avere delle franchigie quanto più basse possibile per una maggiore tranquillità.

È necessario anche controllare le esclusioni e le rivalse presenti nel contratto assicurativo, per esempio in caso di sinistro provocato per guida in stato di ebbrezza o senza patente. Bisogna quindi scegliere la formula di guida giusta in base alle proprie esigenze, valutando bene il livello di tutela e il risparmio economico offerto da ogni opzione.