Primarie PD: ecco come votare domenica a Savigliano

Eccoci finalmente alla fase finale del Congresso Costituente che si sta celebrando per rilanciare un Partito Democratico che ha bisogno di ritrovare la rotta, l’incisività nella sua azione politica e una guida che sappia condurlo al ruolo centrale a cui ambisce.

La prima fase nei Circoli PD si è ormai conclusa con il confronto sulle mozioni dei quattro candidati: il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la deputata Elly Schlein, l’ex presidente di partito Gianni Cuperlo e l’ex ministra dei Trasporti Paola De Micheli.

Ora la parola passa agli elettori del PD, ovvero alle primarie aperte fra i due candidati che hanno raccolto i maggiori consensi nella prima fase, ovvero Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Le Primarie aperte sono domenica 26 febbraio 2023 dalle ore 8 alle 20 e possono votare tutti i cittadini che decideranno di partecipare alle Primarie, che sono aperte, ovvero non occorre essere iscritti al Pd per partecipare alla votazione, ma possono votare le persone che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito e di sostenerlo alle elezioni”.

Per votare verrà allestito il consueto SEGGIO DI SAVIGLIANO, per la prima volta nella sede del PD di via Trossarelli 8 a Savigliano e non nella consueta Sala Miretti, ma semplicemente 50 metri più avanti al fondo della via, dove oltre agli iscritti del Circolo PD locale, possono votare tutti i residenti dei seguenti comuni: MARENE, MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, SAVIGLIANO, CAVALLERLEONE, CAVALLERMAGGIORE, MURELLO.

La partecipazione è importante perché sarà un segnale della volontà di ripartire, rinnovando la classe dirigente nazionale e dando energia nuova al PD, chiunque vinca la sfida di domenica. Invitiamo tutti i cittadini che si riconoscono nell’area politica che rappresenta il Partito Democratico a venire a dire la loro, perché il contributo di ognuno è la forza della democrazia interna di questo partito.

Tutte le informazioni in merito al voto si trovano sul sito www.pdsavigliano.it e sul sito del congresso https://primariepd2023.it/.