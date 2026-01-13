Lucio Caracciolo torna ad Alba con l’incontro “La rivoluzione mondiale e noi”

Viviamo una fase di profonda trasformazione degli equilibri internazionali. L’ordine globale che ha governato il mondo per decenni si sta sgretolando, lasciando spazio a un sistema instabile e competitivo, sempre più segnato dal diritto della potenza e non dalla potenza del diritto.

È questo il contesto al centro dell’incontro “La rivoluzione mondiale e noi”, che vedrà protagonista Lucio Caracciolo, direttore di Limes – Rivista Italiana di Geopolitica, lunedì 19 gennaio alle ore 10.30 presso Palazzo Banca d’Alba.

Nel corso dell’intervento, Caracciolo analizzerà le dinamiche della rivoluzione mondiale in atto: il confronto tra le grandi potenze, il passaggio a un mondo multipolare, le nuove forme di conflitto e le conseguenze geopolitiche, economiche e culturali di questo profondo cambiamento. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dell’Europa e dell’Italia, chiamate a ridefinire la propria posizione in uno scenario internazionale sempre più frammentato e imprevedibile. Un’occasione per comprendere il presente, interrogarsi sul futuro e riflettere sul posto che “noi” occupiamo all’interno della trasformazione del mondo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’appuntamento con Lucio Caracciolo inaugura una serie di incontri promossi dalla Fondazione Banca d’Alba ETS, pensati come momenti di riflessione e approfondimento sui grandi temi di attualità e sulle trasformazioni del mondo contemporaneo.

Il calendario dei prossimi incontri sarà comunicato prossimamente.