Attualità | 13 gennaio 2026, 18:30

Quartiere Cuneo Nuova, assemblea pubblica con il Comune

Lunedì 19 gennaio incontro aperto ai residenti per discutere parcheggi, mobilità, commercio e riqualificazione urbana

Tra le questioni sul tavolo anche la zona ex F5, Villa Invernizzi

Un’assemblea pubblica per fare il punto sulle criticità e sul futuro del Quartiere Cuneo Nuova. È quanto in programma per lunedì 19 gennaio alle ore 20.30, nella Sala parrocchiale Cuore Immacolato, in via Dante Livio Bianco 1 a Cuneo.

L’incontro, promosso dal Comitato di Quartiere Cuneo Nuova, vedrà la partecipazione dell’amministrazione comunale e sarà un momento di confronto diretto con i cittadini sulle principali problematiche della zona. Al centro del dibattito ci saranno in particolare parcheggi e mobilità, ma anche eventi, desertificazione commerciale, la situazione dell’area ex F5–Villa Invernizzi, oltre a aree verdi, arredo urbano e qualità degli spazi pubblici.

L’obiettivo dell’assemblea è raccogliere segnalazioni, proposte e osservazioni da parte di residenti e operatori economici, chiamati a partecipare numerosi per contribuire attivamente alla vita e allo sviluppo del quartiere. Un’occasione di dialogo diretto con il Comune per fare emergere esigenze, priorità e possibili soluzioni condivise.

