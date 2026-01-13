Fossano celebra i 40 anni della "Strafossan": venerdì 23 la consegna dei fondi raccolti

Venerdì 23 gennaio alle 18.30, alla chiesa dei Battuti Bianchi di Fossano, si chiuderà idealmente la cornice di una serie di appuntamenti coincisi a fine 2025 con la riuscita 40ª edizione della fedele manifestazione podistica della “Strafossan”.

A celebrazione di questo momento, che ha riscosso particolare successo, si darà spazio all’ufficializzazione dei frutti di lavoro raccolti, grazie al Comitato della "Strafossan".

Saranno, infatti, annunciati i ricavati dell’ultima edizione della manifestazione podistica e avverrà la consegna di vari assegni ai vari progetti finanziati.

“La serata di venerdì 23 gennaio sarà la conclusione della splendida edizione dei 40 anni, che ha avuto il suo culmine il 12 ottobre 2025 – ha evidenziato la presidente della 'Strafossan' Elena Parola -. Durante la serata verranno devoluti i soldi raccolti durante la manifestazione, distribuendoli tra 24 scuole e 29 associazioni. Verranno inoltre comunicati i tre importi devoluti a tre progetti scelti a maggio 2025, denominati ‘progetti maggiori’. Questi riguardano diversi ambiti: dal sociale, al culturale, passando per il sanitario e contribuiranno a rendere ancora più vivo ed accogliente il territorio di Fossano. Vi aspettiamo per questa cerimonia”.

L’appuntamento sarà seguito da un rinfresco in compagnia.