Sanremo e Mentone sanciscono l'intesa. Presente per la Granda il Conitours

È stato firmato questa mattina, al Casinò Barriere di Mentone, l'atto propedeutico al protocollo di intesa tra i comuni di Sanremo e Mentone.

Proposto dal sindaco transalpino Yves Juhel, il protocollo tra le due città rappresenta la prima pietra della costituzione del futuro ‘Gruppo europeo di cooperazione territoriale’ (GECT) e segna ufficialmente il lancio del progetto tra le comunità locali francese e italiana.

I due comuni hanno come obiettivo quello di facilitare i progetti di cooperazione tra i territori italiani e francesi confinanti contribuendo ad eliminare le barriere amministrative e legali che i territori possono talvolta incontrare. Ma anche di migliorare, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, la realizzazione di progetti significativi e strutturanti per affrontare le sfide in termini di: protezione dell'ambiente marino, gestione delle risorse idriche, infrastrutture, trasporti, mobilità dolce, partenariati economico, turistico e culturale, formazione professionale, istruzione secondaria e bilinguismo.

Soddisfatto dell’accordo il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri: “E’ un momento importante per la nostra città - ha detto – ma penso per l’intero comprensorio provinciale perché, lavorare su progetti di cooperazione transfrontaliera può aiutare l'intero territorio a crescere anche sul piano turistico e infrastrutturale”.

Alla firma erano presenti: oltre ad Yves Juhel, Sindaco di Mentone e Presidente della Comunità della Costa Azzurra e Alberto Biancheri, anche Christian Cambon, Senatore per Val de Marne e presidente della commissione per gli affari esteri, la difesa e le forze armate, insieme ad Emanuela D'Alessandro, Ambasciatore d'Italia in Francia e Caterina Gioiella, Console Generale d'Italia a Nizza.

All’incontro di oggi anche il direttore Armando Erbì del Conitours che ha rappresentato il cuneese, altra zona particolarmente legate alla provincia di Imperia e alla Costa Azzurra: “E’ stata una bellissima giornata – ha detto – con i sindaci di due città importanti e vicine, legate sul piano turistico ma anche dai fiori e dai limoni. L’incontro di oggi ricorda il grande progetto europeo, presentato recentemente con il comune di Limone Piemonte capofila, insieme a Sanremo e Mentone”.