Al Museo della Ceramica di Mondovì si presenta la stagione dell'Academia Montis Regalis

Sabato 25 febbraio alle ore 16.30 nella sala del Museo della Ceramica (Piazza Maggiore 1) si terrà la conferenza stampa di presentazione delle numerose attività che attendono l’Academia Montis Regalis nel corso del 2023.

Come sempre, particolare attenzione verrà prestata a MondovìMusica, la rassegna concertistica che da molti anni costituisce uno degli appuntamenti cardine del panorama culturale monregalese.

Anche quest’anno il cartellone propone un programma estremamente vario in grado di attirare un pubblico dai gusti molto eterogenei. Il 1° luglio scatterà il Festival dei Saraceni, che prevede il consueto mix di concerti di grande interesse e di corsi strumentali per giovani musicisti e per bambini/e e ragazzi/e.

Dopo la pausa estiva, nel mese di ottobre l’Academia Montis Regalis metterà in scena al Teatro Alfieri di Asti in collaborazione con I Musici di Santa Pelagia, la Maestro Società Cooperativa e l’Accademia Albertina di Torino l’opera L’ultimo principe del compositore milanese Carlo Galante, un ambizioso progetto teso a esplorare il repertorio lirico contemporaneo, che si avvarrà della fattiva collaborazione degli allievi e delle ali di ottobre/ novembre sarà poi la volta del Festival dei Giovani Musicisti Europei, manifestazione di successo che anche in questo caso in collaborazione con I Musici di Santa Pelagia.

Ovviamente, la formazione di casa farà la parte del leone con ben quattro concerti, che la vedranno diretta da alcuni dei maggiori specialisti barocchi, a partire dal direttore principale Enrico Onofri, per arrivare ad Amandine Beyer e a Fabio Bonizzoni.

Oltre all’attività concertistica, si darà ampio spazio anche ad altri temi, primo tra tutti il campus dedicato al flauto della California State University Long Beach (CSULB), che l’Academia Montis Regalis ospiterà nella propria sede dal 5 al 25 giugno e dall’ 11 al 21 luglio l’Harp Masters Academy, un corso di livello internazionale dedicato all’arpa. Queste collaborazioni contribuiranno a restituire alla Fondazione la sua dimensione internazionale, dopo i due difficili anni segnati dalla pandemia e porranno i primi fondamentali tasselli di una collaborazione che secondo le intenzioni della direzione artistica porterà alla realizzazione di progetti ambiziosi e a una maggiore presenza dell’orchestra monregalese nei circuiti concertistici internazionali.

Un altro aspetto caratterizzante dell’attività 2023 dell’Academia Montis Regalis sarà costituito dal Progetto della Cantata da camera italiana, un’ambiziosa iniziativa concepita dal musicologo torinese Giovanni Tasso, che vedrà la Fondazione nel ruolo di capofila di una rete comprendente alcuni dei più importanti festival del nostro paese, tra cui il Roma Festival Barocco, Antiqua BZ (Bolzano) e Magie Barocche della Val di Noto (Catania), e la collaborazione scientifica del Centro Studi della Cantata presso l’Università di Roma-Tor Vergata.

Questo progetto prevede lo studio e la riscoperta di opere dimenticate da secoli, che verranno presentate in concerto (nel 2023 non solo a Mondovì ma anche in due appuntamenti di MiTo a Torino e a Milano, a Roma, a Bolzano e a Catania) e registrate per la prestigiosa etichetta tedesca CPO.

Per supportare nel modo migliore questi progetti, è stato costituito il nuovo Comitato Scientifico dell’Academia Montis Regalis, composto da quattro eminenti studiosi del repertorio barocco, le professoresse Teresa Gialdroni e Cristina Santarelli, il Maestro Michele Gasbarro, il dottor Giovanni Tasso e il direttore artistico dell’Academia Montis Regalis Maestro Maurizio Fornero.

Dopo la conferenza stampa, alle ore 17.30 si terrà il concerto Amor che ne la mente mi ragiona, che vedrà grande protagonista l’ensemble di strumenti originali Archicembalo, in un programma che delineerà un quadro quanto mai vivido delle correnti stilistiche che si succedettero nel secolo e mezzo dell’epoca barocca, partendo da Johann Pachelbel, che contribuì a introdurre in Germania lo stile italiano che aveva appreso tramite il contatto diretto con Kaspar Kerll e la conoscenza delle opere di Giacomo Carissimi, per arrivare a due capolavori di Georg Philipp Telemann e Johann Sebastian Bach e a tre grandi autori italiani come il napoletano Niccolò Jommelli, il veneziano Tomaso Albinoni e il romano d’adozione Arcangelo Corelli, maestro riconosciuto dei generi della sonata e del concerto grosso.

L’attività della Fondazione Academia Montis Regalis è sostenuta dal Ministero della Cultura, la Regione Piemonte,il Consiglio Regionale del Piemonte, il Comune di Mondovì, il Comune di Pamparato, le Fondazioni CRC e CRT, l’associazione Amici dell’Academia Montis Regalis.

Al termine del concerto, alle 18.30 seguirà un aperitivo.

L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni: segreteria@academiamontisregalis.it - 0174 46351