Eventi | 05 febbraio 2026, 11:16

A Racconigi si medita con letture e movimenti Qi Gong con l'artista Silvia Reichenbach

Appuntamento sabato 14 febbraio alla SOMS. Ingresso a offerta libera

L'artista Silvia Reichenbach

Sabato 14 febbraio, dalle 10.30 alle 12.00, la SOMS di Racconigi (via Carlo Costa 23) ospita un momento di meditazione guidata con letture e movimenti di Qi Gong condotto da Silvia Reichenbach.

Un'occasione per sottrarsi al rumore mentale e riscoprire lo spazio di quiete e chiarezza che riposa dentro di noi. Dietro l'agitazione dei pensieri esiste uno spazio di silenzio stabile, vasto, inataccabile.

Attraverso l'ascolto e la pratica meditativa – libera da giudizi e aspettative – è possibile tornare a una dimensione essenziale di consapevolezza. Come afferma Daniel Lumera, "tornare a uno stile di vita essenziale è anche un atto di resistenza".

Silvia Reichenbach è un'artista, fotografa e insegnante, da quarant'anni indaga l'autoritratto e l'identità attraverso la ricerca visiva. Nel 2013 ha fondato il Bhuman Shah Art&Meditation Centre a Torino, spazio dove convivono espressione artistica e pratica meditativa. La sua ricerca spirituale affonda nelle tradizioni indiane e cinesi.


Ingresso a offerta libera.

Prenotazioni: info@progettocantoregi.it 349 2459042

