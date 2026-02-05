 / Eventi

Eventi | 05 febbraio 2026, 11:22

Cuneo, Matteo Borsarelli in concerto con la Rassegna Musicale Giovanile

Sabato 14 febbraio alla Fondazione Casa Delfino, il giovane pianista piemontese suonerà Mozart, Beethoven, Chopin e Liszt. Ingresso libero

Sabato 14 febbraio, alle ore 16, la Fondazione Casa Delfino di Cuneo (corso Nizza 2) ospita il concerto del pianista Matteo Borsarelli, nell'ambito della Rassegna Musicale Giovanile a cura di Antonio Sartoris, in ricordo della signora Mariagrazia Ghedini.

In programma capolavori del repertorio pianistico: Mozart, Beethoven, Chopin e Liszt. Un viaggio musicale affidato alle mani di uno dei talenti più promettenti della nuova generazione piemontese.

Chi è Matteo Borsarelli

Nato nel 2003, il pianista ha studiato presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino e l'Accademia di Musica di Pinerolo con maestri di fama internazionale. Vincitore di numerosi concorsi pianistici tra cui il "Concorso Bach" e il "Concorso Ravel", ha già partecipato a importanti rassegne musicali nazionali e internazionali. Ha conseguito la laurea triennale con lode nel 2023.


Ingresso libero.
www.fondazionedelfino.it / info@fondazionedelfino.it

In collaborazione con il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio di Savigliano. Consulenza musicale del M° Luigi Dominici.

cs

