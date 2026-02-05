Cuneo, Matteo Borsarelli in concerto con la Rassegna Musicale Giovanile

Sabato 14 febbraio, alle ore 16, la Fondazione Casa Delfino di Cuneo (corso Nizza 2) ospita il concerto del pianista Matteo Borsarelli, nell'ambito della Rassegna Musicale Giovanile a cura di Antonio Sartoris, in ricordo della signora Mariagrazia Ghedini.

In programma capolavori del repertorio pianistico: Mozart, Beethoven, Chopin e Liszt. Un viaggio musicale affidato alle mani di uno dei talenti più promettenti della nuova generazione piemontese.

Chi è Matteo Borsarelli

Nato nel 2003, il pianista ha studiato presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino e l'Accademia di Musica di Pinerolo con maestri di fama internazionale. Vincitore di numerosi concorsi pianistici tra cui il "Concorso Bach" e il "Concorso Ravel", ha già partecipato a importanti rassegne musicali nazionali e internazionali. Ha conseguito la laurea triennale con lode nel 2023.



Ingresso libero.

www.fondazionedelfino.it / info@fondazionedelfino.it

In collaborazione con il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio di Savigliano. Consulenza musicale del M° Luigi Dominici.