Boves, per "Armonie in analisi" il balletto di Igor Stravinskij "La Sagra della Primavera"

L’Istituto Musicale bovesano «Giovanni Mosca» ricorda l’iniziativa «Armonie in analisi», una guida all’ascolto, nelle serate (20,30-22) delle domeniche di marzo, 5, 12,19 e 26.

Protagonista, analizzata, sarà "La Sagra della Primavera", balletto opera del compositore russo novecentesco Igor Stravinskij.

I momenti, a cura di Federico Piccolo, son aperti a tutti (genitori e parenti di musicisti inclusi).

Il capolavoro andrà in scena a Torino, all'Auditorium RAI, il 27 e 28 aprile prossimi.

Iscrizioni ventro il 27 febbraio, informazioni sul sito www.lafabbricadeisuoni.it.

Si avvisa inoltre che, per i lavori di riqualificazione della biblioteca, le lezioni previste a partire da lunedì 27 febbraio saranno spostate all'ex Istituto Musicale (ingresso da piazza Borelli, 6, secondo piano) a pochi metri dall'auditorium Borelli. Non ci sono variazioni, invece, per chi utilizza altri spazi.