Cos'è lo snuff? Una tendenza in arrivo?

Secondo i dati relativi al 2022, quasi un italiano su quattro è un fumatore. Negli ultimi anni sono quindi comparsi in commercio alcuni prodotti alternativi al fumo, soprattutto per ovviare ai danni alla salute che esso causa. Tra questi troviamo lo snuff (tabacco da fiuto). Se sei curioso di scoprire cos'è e come può aiutarti a trovare un'alternativa più sana alle sigarette, continua a leggere.

Cos'è il tabacco da fiuto e come si usa

Il tabacco da fiuto (in inglese "snuff") è una polvere molto leggera derivata dal tabacco macinato finemente. Si presenta come prodotto alternativo al fumo in quanto, non prevedendo la fase di combustione, riduce notevolmente il rischio cancerogeno. Per questo motivo è infatti inserito nella categoria di prodotti detti "senza fumo". È giusto sottolineare che contiene comunque nicotina e perciò può creare dipendenza.

Questo tipo di tabacco è venduto all'interno di piccole scatoline e si utilizza principalmente inalandolo.

● Come prima opzione, si mette un pizzico di prodotto tra pollice e indice. Avvicinando le dita alla narice va annusato delicatamente. Il prodotto non deve arrivare in profondità, ma semplicemente fermarsi nella parte anteriore del naso.

● La seconda possibilità è quella di servirsi di un dosatore che permette di poter essere utilizzato a proprio piacimento durante il giorno. Questa risulta sicuramente una modalità un po' più elegante rispetto alla precedente, soprattutto se si decide di farlo in pubblico.

Se ai primi utilizzi si starnutisce o tossisce, niente paura. È perfettamente normale, serve tempo per abituarsi. Nel caso però di sintomi eccessivi, questi potrebbero essere segno che il tabacco è arrivato troppo in profondità.

Varianti del tabacco da fiuto

Lo snuff risulta essere una scelta più sana rispetto alle classiche sigarette. Dato però che contiene tabacco e nicotina, esistono delle varianti che sono state prodotte per ovviare a questi deficit. Vediamone alcune.

● Nicotine Pouches. Potremmo tradurre come "bustine di nicotina". Si tratta appunto di bustine, simili a quelle del tè, contenenti sali di nicotina e aromi. Non c'è traccia di tabacco quindi. Ma qual è la convenienza? Un fumatore sente il bisogno di fumare una sigaretta dopo l'altra perché il corpo assimila e mette in circolo la nicotina nel giro di pochi minuti. Con le Nicotine Pouches invece l'organismo assorbe la nicotina molto più lentamente, ma in maniera costante per circa mezz'ora.

● Nicotine free snuff. Si tratta in realtà di bustine a base vegetale, che non presentano né nicotina né tabacco. Grazie agli aromi mantengono l'esperienza del gusto, ma rimediano agli aspetti negativi degli altri prodotti.

Entrambe queste bustine si posizionano tra il labbro superiore e la gengiva all'altezza dei canini. Se sei interessato a questi prodotti o sei curioso di saperne di più visita il sito snusdirect. Si tratta di un negozio online interamente dedicato alle varianti di tabacco da fiuto appena discusse.

Snuff vs fumo tradizionale

I vantaggi del tabacco da fiuto sono effettivamente validi. Rispetto al fumo infatti c'è un rischio molto più basso di sviluppare un tumore, questo grazie all'assenza di combustione. Anche il naso ne giova, sembra infatti che inalandolo le narici si liberino più facilmente in casi di raffreddamento o allergie. Inoltre, grazie allo snuff non costringerai le persone intorno a te a subire il fumo passivo. Soprattutto se guardiamo alle varianti come le Nicotine Pouches o al Nicotine free snuff, gli effetti negativi si abbassano ulteriormente.

La verità però è che neanche questo prodotto è esente del tutto da controindicazioni sulla salute. La presenza di nicotina come abbiamo visto crea dipendenza, meglio quindi preferire alternative che non la contengono. Allo stesso modo, anche se il rischio di tumore è inferiore rispetto alle sigarette, la possibilità esiste comunque. Questo per via di alcune sostanze cancerogene presenti all'interno. Infine, è possibile sviluppare un'infiammazione delle vie nasali.