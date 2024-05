Nel weekend, da venerdì 3 fino al 5 maggio, a Polonghera la XVI edizione della Sagra dell'Agnolotto e del Canestrello

Venerdì 3 maggio si inizia alle 18,30 al PalaAgnolotto con la cerimonia inaugurale, alla presenza di Monsu Agnolot e Madama Canestrela per passare poi, alle 19,30, alla Cena inaugurale con Sua Maestà l'Agnolotto di Polonghera.

Dalle 21,30 inizia lo spettacolo Italian Music Party, Live Music con Antonio Lannocca e, a seguire, Dj Set by DJFede.

Sabato 4 maggio, alle ore 9, il ProPolonghera, in collaborazione con la scuola calcio elite Morevilla organizza il II Torneo Interprovinciale del Canestrello, seconda edizione, al campo comunale in via Braida (esordienti 2011).

Alle ore 12,30 Pranzo al PalaAgnolotto. Dalle 19,30, al PalaAgnolotto, Cena con l'Agnolotto Superstar. Dalle 21,30 Glamour Summer Party.

Domenica 5 maggio si inizia alle ore 9 con la Fiera di Primavera che vede l'esposizione di prodotti locali e artigianali. Alle ore 9,30 il I Raduno Cicloturistico Strade Bianche nelle Terre dell'Agnolotto, pedalata per bici gravel, MTB, e-bike.

Alle ore 12,30 al PalaAgnolotto Pranzo della domenica e. alle ore 20, sempre al PalaAgnolotto la Cena finale. Dalle ore 21,30 Serata Danzante con Enzo e Massimo.

Durante la Sagra saranno aperte le mostre:

Che cos'è l'arte? N 5/2024. L'arte per servire e guardare (in via Umberto I 80), chiusa nelle ore pasti e visitabile anche sabato 11 e domenica 12 maggio.

Museo del soldatino e figurino storico con i seguenti orari: sabato 4 dalle 15 alle 18 e domenica 5 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Santuario Beata Vergine del Pilone, è visitabile sabato e domenica Dalle 15 alle 18.

Arte e natura visitabili nel weekend il Santuario e il Giardino della Beata Vergine del Pilone, l'Oasi naturale del Martinetto, la bici Gigante alla pista di Pumptruck.

Per il pranzo e le cene, con menù gourmet rivisitato, è gradita la prenotazione ai seguenti numeri: 347.8274360 - 339.2178172.