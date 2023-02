Ancora polemiche sul Carnevale di Mondovì, il sindaco Robaldo: "Manifestazione che va ripensata"

La Quaresima è già iniziata, ma sul Carnevale di Mondovì sembra non essere ancora calato il sipario, per lo meno sulle discussioni.

Innegabile che, l'edizione 2023, fin dalla conferenza stampa (leggi qui), sia stata oggetto di polemiche e querelle.

Se da un lato il Visual Carlevè, vera novità di quest'anno, ha coinvolto famiglie e bambini, dall'altra non è mancato il malcontento riguardo la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, risultata più "povera" e "meno partecipata".

Il tema è tornato in consiglio comunale nella seduta di ieri sera, venerdì 24 febbraio, in seguito a una domanda posta dal consigliere della minosranza di centrodestra Rocco Pulitanò in merito ad eventi e manifestazioni.

"Questa è un'occasione per essere chiaro su quello che penso sul Carnevale, - ha detto il sindaco Luca Robaldo - pensiero che è condiviso anche dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza che annoverano tra i banchi la maschera principale del Carlevé (il consigliere Guido Bessone che impersona il Moro, ndr). Credo essenzialmente due cose: primo, il Carlevé è una manifestazione della tradizione storica cittadina, nessuno vuole debellarla, ma per il futuro va ripensata. E credo che sia anche pensiero comune di chi negli anni l'ha organizzata e di chi la organizzerà, stante che probabilmente la guida all'associazione che la cura cambierà.

Quella di quest'anno è stata un'edizione che ha posto le basi per dedicare uno spazio a bamini e famiglie (Visual Carlevè, ndr), un passo importante per riavvicinare chi garantisce il futuro della manifestazione: i più giovani. Non mi dilungo su cosa significa organizzare in sicurezza la sfilata (investimenti per sicurezza, ma anche per carri, etc.) ma anche la sfilata va innovata.

Questa amministrazione ha investito dal 2014 a oggi 530 mila euro, un miliardo del vecchio conio per il Carnevale. Viene da chiedersi se queste risorse siano state tutte ben spese. Credo ci debbano essere alcuni automatismi che, con quello che vogliamo fare con l'Ente manifestazioni, possano garantire delle dinamiche automatiche e standard che funzionino continuamento.

Infine, come è stato detto in un incontro all'Associazione organizzatrice del Carnevale, da quest'anno il Carlevè non è più inclusa tra le manifestazioni rilevanti, tradotto: non è tra quelle che il Comune indica a Fondazione CRC come finanziabili senza dover accedere ai bandi, al momento le due "rilevanti" sono il Raduno Aerostatico dell'Epifania e "Peccati di Gola", che intendiamo innovare anche a partire dal nome".