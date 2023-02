L'8 Marzo a Cuneo: il "viaggio delle donne" in trenta eventi promossi da Comune e associazioni

“8 marzo è tutto l’anno” è l’annuale rassegna proposta dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna e vive e cresce grazie alla collaborazione tra il pubblico e il privato sociale.

L’edizione 2023 è dedicata al “Viaggio delle Donne”, considerato nella sua accezione più ampia: il viaggio fisico, il viaggio interiore, il viaggio a cui spesso sono costrette, il viaggio come evoluzione interiore che una donna può compiere nell’arco della sua vita proprio in quanto donna.

Il mese di marzo 2023 conta oltre 30 appuntamenti, momenti di riflessione e condivisione per collaborare alla creazione di una cultura di pari opportunità, per sviluppare una comunità coesa e inclusiva, per dare maggior visibilità e valore ai mille volti e alle svariate sfaccettature dell’universo femminile.

Le iniziative, rivolte alla cittadinanza e alle scuole, variano da rappresentazioni teatrali, proiezioni di film tematici, presentazioni di libri, convegni, laboratori, visite guidate, mostre e molto altro ancora e sono organizzate in collaborazione con realtà del territorio, molte delle quali facenti parte di Laboratorio Donna, gruppo comunale di partecipazione.

Il Comune di Cuneo, titolare dell’iniziativa, si occupa di organizzare direttamente alcune iniziative (visite guidate in città, musei aperti, spettacoli teatrali, attività di informazione alle scuole), di coordinare tutte le attività, di verificare l’idoneità e la coerenza delle proposte, di assicurare a titolo gratuito gli spazi e le sale necessari agli incontri e di promuovere in modo adeguato gli eventi in calendario, realizzando una campagna di comunicazione mirata.

Ogni iniziativa porta con sé possibili risultati, obiettivi mirati sul tema di pari opportunità, pur essendo strettamente connessa alle altre. La collaborazione con tante realtà del Cuneese garantisce efficaci sinergie sia in termini organizzativi che promozionali, oltre a incentivare la reciproca collaborazione.

«Donna, vita, liberta. Tre parole, con radici nella storia, divenute globale grido di solidarietà dopo la morte di Mahsa Amini, simbolo e sintesi della lotta di tutte le donne per la propria dignità. L’anno da poco concluso ci ha riconsegnato, in modo evidente quanto drammatico, l’importanza centrale delle donne nella lunga strada verso società davvero libere. Dedichiamo quindi la rassegna “8 marzo è tutto l’anno” di questo 2023 al “Viaggio delle Donne”, attraverso la storia, lo spazio ma soprattutto con un occhio rivolto ai diritti, alle legittime rivendicazioni di pari dignità tra tutti gli esseri umani, alla libertà dalle prevaricazioni, all’autodeterminazione, alla possibilità di esprimere sé stesse, in ogni momento e in ogni luogo. Di viaggi, fisici e metaforici, cosi come di diritti parleranno mostre, convegni, spettacoli teatrali, concerti, libri. Saranno protagoniste bambine, studentesse, donne adulte. Racconteremo storie di ragazze libere che, percorrendo le strade del mondo, della nostra città come di ogni “ovunque”, abbattono barriere ed esprimono i loro talenti. Guarderemo la citta con gli occhi delle bambine e delle donne, ascolteremo il suono dei diritti negati, vedremo divenire arte il grido delle donne iraniane, afghane, e di tutte coloro che ogni giorno vengono private di una parte di sé per il solo fatto di essere donne. Sarà un viaggio tanto più interessante ed efficace nella misura in cui non sarà solo delle donne e per le donne.

“8 marzo e tutto l’anno” è frutto di un gruppo esteso di associazioni, enti, istituzioni che credono nell’eguaglianza, nell’espressione massima e pura delle pari opportunità, che lavorano perché il nostro mondo sia davvero per e di tutt*.» dichiarano la sindaca Patrizia Manassero e l’Assessora alle Pari Opportunità Cristina Clerico.

Dopo l’inaugurazione della mostra BON VOYAGE ♀ GO THROUGH, visitabile fino al 25 aprile nelle sale espositive di Palazzo Samone (in via Amedeo Rossi 3, a Cuneo), la rassegna entra nel vivo con un fitto programma a partire da giovedì 2 marzo. Il primo appuntamento è al Museo Casa Galimberti con l’incontro Proteggere il tempo e la storia: in viaggio con Peggy Guggenheim, per poi proseguire con un calendario ricco di iniziative.

Tutte le iniziative sono promosse dall’assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e sono a ingresso libero e gratuito salvo diversa indicazione.

Maggiori informazioni alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/pari-opportunita/8-marzo-e-tutto-lanno.html