A fuoco un'abitazione di frazione Luscheia a Saliceto: squadre dei vigili del fuoco in azione

Intervento incorso da parte dei vigili del fuoco dalle prime ore di oggi, lunedì 10 giugno, per un incendio ad un’abitazione privata sita in frazione Luscheia a Saliceto.

L’allarme è scattato alle 4,52, con una chiamata al comando centrale di Cuneo. Sono state immediatamente inviate squadre da Ceva, Cortemilia e Mondovì, che stanno operando sul posto per le operazioni di spegnimento.

Non sono chiare al momento le dinamiche dell’incendio, né la sua reale portata.

Non sembrerebbero esserci persone coinvolte, ma anche questo particolare resta da appurare in quanto gli uomini sono attualmente al lavoro

AGGIORNAMENTO DELLE 7.40. È stata portata in ospedale per accertamenti l'unica persona rimasta coinvolta nell'incendio della sua abitazione in frazione Luscheia, nel comune di Saliceto. Si tratta di un uomo, del quale al momento non si conosce l'età, che è stato portato in ospedale dal personale del 118 per accertamenti. Non sembrerebbe essere in gravi condizioni.

Le operazioni di spegnimento nel frattempo proseguono: l'abitazione interessata si trova attaccata ad un vecchio caseggiato che compone la frazione della borgata monregalese. Le fiamme, però, non avrebbero interessato altre parti dell'edificio.