A Bra un approfondimento su “Disabilità e lavoro”

Il Comune di Bra e l’Agenzia regionale Piemonte lavoro, in collaborazione con il Tavolo delle associazioni dei disabili e la Cooperativa Orso, organizzano per giovedì 9 marzo 2023 alle 15,30, presso il centro “Giovanni Arpino” di largo della Resistenza, un incontro pubblico dal titolo “Disabilità e lavoro. Presentazione alle aziende di incentivi e opportunità per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità”.

Dopo il saluto del sindaco Gianni Fogliato interverranno il dirigente dell’Agenzia Piemonte Lavoro Enrico Chiais, la responsabile del Centro per l'Impiego di Alba e della sede di Bra Manuela Negro e l’assessore alle Politiche del lavoro di Bra Lucilla Ciravegna. Seguiranno anche le testimonianze dirette di alcune aziende e di giovani inseriti nel progetto “Tirocini di Qualità Giovani, Donne, Disabili” avviato in questi anni dall’Amministrazione comunale.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio politiche attive del lavoro chiamando lo 0172-438241 o scrivendo a spal@comune.bra.cn.it. (rb)