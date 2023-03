I personaggi storici di Cuneo raccontano la città dalle vetrine: via al progetto ‘Cuneo Pop Up’

La definizione ‘realtà aumentata’ è entrata da qualche anno nel linguaggio comune e si sta facendo rapidamente spazio in diversi ambienti della nostra quotidianità, come la promozione culturale e turistica del territorio: è questo il senso del progetto ‘Cuneo Pop Up’, presentato ufficialmente nella mattinata di oggi (lunedì 6 marzo) in un incontro nei locali di palazzo Santa Croce, a Cuneo.



L’iniziativa – che vede coinvolta come finanziatore la Fondazione CRC e come partner PromoCuneo, Noau, Bepart e associazione Cuneo Illuminata – si propone di realizzare un percorso di cinque tappe nel centro di Cuneo nel quale la città stessa e la sua storia vengano svelati da altrettanti personaggi storici locali. La modalità scelta per realizzare i ‘Pop Up’ è la vetrofania, che tramite l’utilizzo di un’applicazione restituirà una breve storia, messa in scena da attori per l’occasione. Le riprese si terranno al teatro Toselli e costituiranno la seconda settimana di lavoro.



Il compito di portare alla luce le rappresentazioni teatrali è di Bepart, società milanese con progetti attivi in tutta Italia, che con la realtà aumentata sperimenta e ha sperimentato in lungo e in largo. In questo caso lavorerà tenendo come base le performance attoriali del gruppo di lavoro che metterà in scena, tra le altre, le storie di Duccio Galimberti e Severina Jiavelli.



Il progetto ha come target principale i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. L’8 e 9 marzo – nella prima settimana di progetto, più ‘di preparazione’ - gli attori proporranno le proprie storie a oltre 60 bambini di due scuole cuneesi (le primarie di San Rocco Castagnaretta e il ‘Garelli’ di Cuneo).