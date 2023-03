Aperto a Saluzzo un punto Eni Plenitude

Sabato 25 febbraio è stato inaugurato in Via Savigliano 51 a Saluzzo, il quarto negozio di Eni Plenitude della Provincia Granda, grazie alla Società G.3.A. srl di Savigliano.

L’Azienda G.3.A., nata ad inizio 2020, da subito ha focalizzato la propria attività nella vasta gamma di possibilità che propone questo mercato. Ecco quindi che la realizzazione di impianti completi di riscaldamento e condizionamento per privati ed aziende e sistemi di climatizzazione e refrigerazione industriali per la grande distribuzione alimentare, il tutto comprensivo della necessaria assistenza e manutenzione rapida e puntuale, sono diventati interventi di routine.

Nel frattempo, grazie alla serietà con cui ha sempre operato, G.3.A. diventa Partner Eni, e dà il via all’apertura dei punti Plenitude in provincia di Cuneo, partendo dal capoluogo e aggiungendo quasi subito quelli di Savigliano e Mondovì.

Ricordiamo che Plenitude è una società del Gruppo Eni, la storica azienda Italiana nata nel 1953 e che oggi opera in 68 Paesi nel Mondo, con circa 31 mila dipendenti. Plenitude nasce invece nel 2021, sostituendo la società Eni Gas e Luce, lanciata nel luglio del 2017.

È con Marco Gallea, e la moglie Romina, che chiacchieriamo un po’. Insieme, ci raccontano le loro esperienze passate, ed i progetti attuali e futuri:

«Siamo molto contenti di aprire su Saluzzo, dove siamo certi di poter offrire un servizio all’altezza delle aspettative. Siamo anche in procinto di aprire nell’autunno sull’albese, ma prima, nell’estate apriremo un punto Plenitude a Cagliari, dove abbiamo una parte dell’attività. Invitiamo quindi i cuneesi che si troveranno in vacanza là, a venirci a trovare per conoscere tutte le possibiità che mettiamo a disposizione».

Ma qual è il vostro punto di forza?

«Grazie alla nostra esperienza nel settore energia, ed alla scelta di un Partner primario, siamo in grado di proporre contratti gas e luce alle migliori offerte sul mercato. Va sottolineato che il mercato energia negli ultimi anni, ancora prima della crisi energetica, ha vissuto momenti di “caos” dove spesso le persone venivano allettate da offerte “straordinarie”, cui però si aggiungevano in seconda battuta miriade di spese aggiuntive. Noi, mettendoci la faccia nei punti vendita, proponiamo offerte serie e sicure, che garantiscono quanto pattuito di persona. Il Cliente viene sempre tutelato e la sua soddisfazione è il nostro orgoglio e ci regala la voglia di migliorare sempre di più».

Ma non vi occupate solo di Luce e Gas, giusto?

«Infatti. Io personalmente – è Marco che parla – ho iniziato oltre 20 anni fa, ad occuparmi del settore elettrico, per poi specializzarmi nel settore del condizionamento, della climatizzazione, e del riscaldamento tramite caldaie o pompe di calore. Da poco siamo partiti anche con il fotovoltaico, dove ci siamo avvalsi della consulenza tecnica di esperti, ed abbiamo iniziato ad ottenere grandi soddisfazioni anche in questo ambito, dove siamo già arrivati a realizzare impianti da 1 megawatt. In merito, va detto che, dopo che è stato tolto lo sconto in fattura, siamo in grado di aiutare le persone a “crearselo” privatamente, scaricandosi i costi nei 10 anni. Siamo quindi certi che questo aiuterà la grande industria, aziende e privati ad investire con serenità».

Avete un attenzione particolare anche per il settore Agricoltura che è così importante nelle nostre zone?

Saremo presenti alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano e poi a Fruttinfiore a Lagnasco, proprio perché pensiamo che soprattutto il settore agricolo necessiti di proposte serie in ambito energetico in modo da arrivare progressivamente ad innovarsi in totale tranquillità.

Cosa vi aspettate dal punto Plenitude di Saluzzo?

A rispondere è Ilaria, la Store Manager «Da Saluzzo mi aspetto molto, perché la considero una cittadina attenta alla qualità dei servizi, e sono ansiosa di proporre la nostra professionalità e competenza».

Eni Plenitude - Via Savigliano 51 - Saluzzo (CN) – Tel 0175.576467