Il mercato delle criptovalute ha bisogno di cambiamenti: Dogecoin (DOGE), TMS Network (TMSN) e Uniswap (UNI) portano nuove prospettive

Il progresso non è sempre lineare, né garantito. A volte i miglioramenti vengono apportati in modo incrementale, con piccoli cambiamenti che spesso passano quasi inosservati quando appaiono, ma che si rivelano estremamente significativi. Questo è ciò che sta accadendo ora nel mondo delle criptovalute e, francamente, è benvenuto. Nuove prospettive vengono fornite da Dogecoin (DOGE), TMS Network (TMSN) e Uniswap (UNI).

Dogecoin (DOGE)

I fan e i possessori di Dogecoin (DOGE) si sono svegliati con una buona notizia il 1° marzo 2023: Dogecoin (DOGE) sarà quotata in borsa nelle Filippine. Dogecoin (DOGE) si presenta come una criptovaluta divertente e tenera e il nome si riferisce a una particolare razza canina giapponese. Dogecoin (DOGE) è stata fondata da Billy Markus e Jackson Palmer come valuta decentralizzata peer-to-peer. Da allora, la popolarità di Dogecoin (DOGE) non ha fatto che crescere. Dogecoin (DOGE) annovera tra i suoi fan personaggi di spicco come Elon Musk e Mark Cuban.

Uniswap (UNI)

Proprio la scorsa settimana, Uniswap (UNI) ha annunciato l'intenzione di consentire agli investitori di Uniswap (UNI) di iniziare ad acquistare NFT con i token ERC-20. Uniswap (UNI) si sta espandendo da tempo nel mercato del trading di NFT e quest'ultima mossa è stata pensata per aumentare l'impronta di Uniswap (UNI) in questo settore. Il motore di questa operazione è il nuovo router universale di Uniswap (UNI) che consente agli utenti di non dover convertire il proprio token ERC-20 in ETH per acquistare NFT. Secondo Uniswap (UNI), gli utenti saranno in grado di acquistare NFT utilizzando più token ERC-20 a tempo debito.

TMS Network (TMSN)

A prima vista, TMS Network (TMSN) può sembrare un cambiamento interessante ma graduale. Tuttavia, a un secondo sguardo e oltre, diventa chiaro che TMS Network (TMSN) è più che altro un grande salto.

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading e di scambio che va ben oltre le piattaforme precedenti o esistenti. Su TMS Network (TMSN), gli utenti possono scambiare criptovalute, ma anche una serie di altri asset digitali, come CFD, azioni e persino valute fiat.

Ma non è tutto. TMS Network (TMSN) mette a disposizione dei suoi trader bot di trading, analisi on-chain, segnali di prezzo, strumenti di gestione del portafoglio e un portafoglio in cui conservare le criptovalute e le valute fiat.

Come se non bastasse, TMS Network (TMSN) cerca anche di educare i suoi membri. La conoscenza finanziaria e del trading è la chiave del successo ed è per questo che TMS Network (TMSN) mette a disposizione dei suoi membri guide, videocorsi e webinar, tutti pensati per sviluppare e costruire una solida conoscenza del trading.

TMS Network (TMSN) ha appena completato la fase 1 della sua prevendita durante la quale l'intero stock di TMS è stato venduto, raccogliendo un capitale di investimento di 500.000 dollari. Al momento in cui scriviamo, il prezzo di TMS è di 0,025 dollari.

Conclusioni

Ci sono molti sviluppi interessanti che stanno emergendo nel mondo delle criptovalute mentre si riprende dal grande crollo del 2022. Monete come Dogecoin (DOGE) e Uniswap (UNI) stanno entrambe facendo la loro parte per portare innovazione e progresso al mercato. Tuttavia, TSM Network (TMSN) si distingue come il progetto più eccitante e innovativo di tutti.

