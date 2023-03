La nuova cripto Dogetti si prepara alla fase 2 della prevendita - Dogecoin lotta contro il consolidamento

Il prezzo delle azioni della banca amica delle criptovalute è crollato del 55% dopo che la banca ha annunciato alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti che non sarà in grado di presentare il suo rapporto annuale entro la scadenza, poiché sta decidendo se è possibile continuare a operare.

Le conseguenze di Silvergate Capital si sono ripercosse su tutto il mercato delle criptovalute, facendo crollare i prezzi di diverse valute importanti, tra cui Dogecoin (DOGE). Parallelamente, Dogecoin (DETI) , un nuovo token meme, ha continuato la sua prevendita mentre si avvicina alla sua seconda fase.

Dogecoin, potenziale crollo dopo il forte calo del prezzo?

Dogecoin (DOGE), il più grande token meme del mercato delle criptovalute, è stato scambiato lateralmente negli ultimi giorni, oscillando tra 0,07424 e 0,08274 dollari nell'ultima settimana. Dogecoin ha tentato dal 2022 novembre di staccarsi dall'intervallo tra 0,0705 e 0,946 dollari, ma il token meme ha fallito, spingendo DOGE al consolidamento.

Al momento in cui scriviamo, Dogecoin è scambiato a 0,07595 dollari con una tendenza settimanale al ribasso del 9,66%, dopo un calo notturno del 5,79%. Gli esperti suggeriscono che il movimento al ribasso di Dogecoin dall'inizio di febbraio è attribuito all'apprezzamento del dollaro USA, indicando che DOGE potrebbe scendere al di sotto di 0,0645 dollari se continua a segnalare una vendita.

Dogecoin ha una capitalizzazione di mercato di 10,06 miliardi di dollari, con un volume di scambi di 547 milioni di dollari nelle 24 ore e un'offerta in circolazione di 132 miliardi.

Dogetti: un innovativo NFT e una prevendita che amplifica la posizione dominante dei Doge

Dogetti (DETI) è un nuovo token meme basato sui cani con un approccio nuovo e unico allo spazio delle monete meme, grazie al suo ecosistema innovativo, alla tokenomics e a un'accattivante prevendita.

Lanciata all'inizio di febbraio, Dogetti vuole creare una moneta meme rivoluzionaria che sarà posseduta e controllata dalla comunità o dalla "Famiglia Dogetti", con l'obiettivo esplicito di spostare la ricchezza nell'ecosistema della finanza decentralizzata e di creare un senso di appartenenza e uno scopo condiviso tra i suoi possessori.

Nella fase 1 della prevendita, Dogetti ha raccolto finora 375.554 dollari in token di prevendita e presto passerà alla fase 2 quando raggiungerà i 500.000 dollari. La prevendita di Dogetti sarà attiva in cinque fasi. I possessori di DETI possono utilizzare il codice bonus "WISEGUY25" per ricevere un ulteriore 25% di token DETI quando il meme token sarà disponibile sul mercato.

Un token DETI vale attualmente 0,00007 dollari, il che significa un ritorno di 14.285.714 token DETI al lancio se un investitore acquista 1.000 dollari di DETI. Il prezzo, tuttavia, aumenterà del 300% nella fase 2 a 0,00029 dollari e del 900% a 0,0007 dollari nella fase 5, quando la valuta sarà disponibile sul mercato. In parole povere, un investimento ora nelle prime fasi della prevendita garantirebbe un ritorno massiccio al momento del lancio.

DogettiNFTs, una delle caratteristiche di cui Dogetti è più orgogliosa, è un bene digitale collezionabile che gli utenti DETI possono adottare come proprio cucciolo Dogetti e utilizzare come compagno digitale per allevare, far crescere e vendere altri Dogetti NFTs in cambio di fiat o crypto. DogettiSwap può essere utilizzato per scambiare qualsiasi token ERC-20 con una commissione di transazione del 6%; il 2% sarà ridistribuito tra tutti i titolari di token Dogetti, il 2% sarà aggiunto a un portafoglio di beneficenza e il 2% sarà suddiviso tra i portafogli di liquidità e di masterizzazione. DogettiDAO è destinato alla famiglia DETI per dare forma alla direzione del progetto e guadagnare ricompense per la loro partecipazione.

