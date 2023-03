La rosa gialla di Zonta Cuneo alla 23enne cuneese Noemi Menardi

La Rosa gialla Zonta di Cuneo a Noemi Menardi. La giovane cuneese, 23 anni, ha ricevuto il riconoscimento “Rivela una gemma” istituito per la prima volta dall’Area per la cerimonia del Rose Day che si celebra in occasione della Festa della Donna. Riconoscimento con la finalità di segnalare l’impegno di una giovane donna nella vita di comunità.

A Noemi un attestato e la rosa gialla, simbolo di solidarietà e speranza dello Zonta International, organizzazione nata a Buffalo nel 1919 nello stato di New York, con l’obiettivo del miglioramento dello stato della donna in tutto il mondo e in ogni ambito, per la difesa dei diritti, il contrasto alla violenza nelle sue varie forme e per la parità di genere.

Noemi vive e lavora come graphic designer a Milano, ma tiene salde le radici al territorio con la visione di difesa dell’ambiente e della tipicità dello stesso. Ha conseguito la laurea in Design e comunicazione visiva presso il Politecnico di Torino, con un esperienza di Erasmus a Barcellona.

“Sono grata per le esperienze che ho fatto negli anni perché mi hanno fatto crescere come persona, come donna e mi hanno permesso di essere sempre più consapevole della bellezza del territorio in cui sono nata. La lontananza, la pandemia e il vivere in una grande città mi hanno permesso di consolidare rapporti veri di amicizia e solidarietà, valori in cui credo. La natura, le montagne e il poter fare una passeggiata immersa nella natura e incontrando persone che conosci, mi manca terribilmente a Milano.

Avendo origini da parte dei nonni materni in valle Maira, ho deciso di iniziare con la famiglia un piccolo progetto a Elva, che si chiama “Pura” per coltivare stelle alpine e altri prodotti al fine di preservare le tradizioni e le specificità locali".

Negli anni ha fatto volontariato, frequentato la parrocchia e la diocesi come animatrice e ultimamente sto cercando di continuare a sostenere le realtà locali in cui credo, nonostante la lontananza.

Il sodalizio cuneese, nell’ambito del programma che ruota intorno alla Festa della Donna, presenta il 24 marzo nel Museo diocesano ( in contrada Mondovì) il libro “Pellegrini sulla strada di Santiago” di Mauro Giordano e Francesca Digiglio (edizioni Primalpe).

Tanta bellezza fa sorgere tante domande sul vero senso della vita: in queste pagine sono descritte vicende, emozioni, speranze, paure di due pellegrini diretti da Pamplona a Santiago de Compostela . Info e prenotazioni: www.museodiocesanocuneo.it.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Evento organizzato dal club in collaborazione con il Museo diocesano San Sebastiano nell’ambito della rassegna del Comune e Assessorato per le Pari Opportunità “8 marzo è tutto l’anno”

Sempre il club dà appuntamento al 3° torneo di burraco che si terrà domenica 26 marzo presso il Circolo La Novella di viale Angeli 33 a Cuneo. Costo di inscrizione 25 euro con cena servita.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione Amico Sport Cuneo che si occupa di ragazzi disabili e li accompagna in varie attività sportive. Iscrizioni entro il 20 marzo. tel 338 2754762 (aldo.silvana@alice.it).