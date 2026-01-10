 / Attualità

Attualità | 10 gennaio 2026, 15:30

Monterosso Grana, prima seduta 2026 della Commissione De.Co. sulla Tourto Mato

Esaminate le istanze delle aziende locali interessate alla produzione e commercializzazione della tipica preparazione gastronomica del territorio

Nella serata del 9 gennaio, presso il salone consigliare del comune di Monterosso Grana, si è svolta la prima seduta 2026 della Commissione per la De.Co. (Denominazione Comunale) relativa promozione, tutela e valorizzazione della Tourto Mato: tradizionale preparazione gastronomica locale.

Nella seduta sono state vagliate le istanze presentate dalle aziende locali interessate alla produzione e commercializzazione della suddetta pregevole e originale tipicità.

Gli eventuali interessati potranno richiedere la modulistica al Comune di Monterosso Grana tel. 0171-98713 oppure allo sportello, con orario 9-12 nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

