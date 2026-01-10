Oltre 16 ore d’intervento da parte dei Vigili del fuoco nell’incendio divampato a San Michele di Prazzo [FOTO]

Ve lo raccontiamo tramite queste immagini che bene mostrano l’entità di quanto è accaduto. È durato oltre 16 ore, dal tardo pomeriggio di ieri (9 gennaio), l’intera notte, fino a questa mattina (10 gennaio) il complesso intervento di soccorso da parte dei Vigili del fuoco a San Michele di Prazzo, in Alta Valle Maira, per l’incendio divampato in un’abitazione.





Ad aver preso fuoco il tetto e, all’immediato intervento delle squadre di Cuneo e Dronero, ieri è poi giunta in soccorso anche la squadra di Busca. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte.



Fin da subito la situazione è apparsa particolarmente difficile. Per i Vigili del fuoco, infatti, è stato impossibile raggiungere l’abitazione con i mezzi pesanti, situata precisamente in borgata Ponza.



Inviata una bottescala da Cuneo, è stata pertanto fatta rientrare. Da Dronero e Busca sono quindi partirti una botte ed un carro aria, mentre da Cuneo è stato inviato il rifornimento per autorespiratori. Le squadre si sono così organizzate: rifornimento d’acqua fermandosi a San Michele, raggiungendo borgata Ponza con un aps più piccolo e i pick up.



Grande impiego di mezzi e di uomini, ma soprattutto grande organizzazione. Il tetto dell’abitazione è stato quasi completamente smontato e le operazioni di soccorso hanno visto ii rientro in sede di tutte squadre coinvolte, con i rispettivi cambi di turno, soltanto nella tarda mattinata di oggi.