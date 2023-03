Cuneo, i progetti dell’amministrazione e le conseguenze sulla città: se ne parla nel convegno degli Indipendenti

Si terrà lunedì 13 marzo alle 18 nella sede del gruppo consigliare Indipendenti in via Meucci 19 a Cuneo l’incontro di approfondimento sulla città e le sue tematiche ‘più calde’, promosso proprio dal gruppo.

Aperto alla cittadinanza, sarà occasione di affrontare le questioni aperte e più discusse in questi primi mesi di nuova amministrazione comunale: il progetto di nuovo ospedale unico decentrato in frazione Confreria, quello di ampliamento della discarica borgarina di San Nicolao con installazione di un nuovo biodigestore, lo stato di abbandono di alcuni edifici pubblici della città e il progetto di restyling di piazza Europa con annessa costruzione del parcheggio interrato a due piani.



All’incontro interverranno Paolo Femminò, Vera Anfossi, Gerardo Pintus, Mariella Rulfi e Moussa Sanou.



Il cuore della discussione, secondo Giancarlo Boselli e Paolo Armellini – rappresentanti degli Indipendenti in consiglio comunale e autori dell’introduzione in sede d’incontro – è però il confronto con i cittadini relativamente alle conseguenze che questi progetti porteranno sui quartieri di Cuneo nuova, Cuneo centro, Cuneo centro storico, San Rocco Castagnaretta, San Paolo e Cerialdo. A 48 ore di distanza, tra l’altro, dal consiglio comunale speciale richiesto dalle forze di minoranza – tra cui proprio gli Indipendenti – sul tema di piazza Europa.