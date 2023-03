Grande partecipazione ad Alba per “Seeds: biodiversità dalla terra alla tavola”

Ha registrato il “tutto esaurito” lunedì 6 marzo il primo dei due incontri sulla biodiversità organizzati dal GAL Langhe Roero Leader e dal Comune di Alba, in collaborazione con Slow Food Italia, nell’ambito del progetto “Biodiversità Stellata / Biodiversité Etoilée”, finanziato dal programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020.

Dopo la testimonianza di alcuni ristoratori dell’Alleanza Slow Food dei cuochi della Toscana – che hanno saputo costruire uno stretto rapporto con i piccoli produttori del loro territorio – una trentina fra produttori e ristoratori di Langhe e Roero hanno dibattuto su vari aspetti della biodiversità agroalimentare, in un clima di condivisione e confronto favorito da dialoghi in piccoli gruppi.

Come garantire la biodiversità in campo e in cucina? Quali difficoltà concrete incontra chi vuole conservarla? Come far comprendere al consumatore la sua importanza? Se da un lato è emerso chiaramente quanto la biodiversità sia in grado di raccontare i territori, in modo altrettanto evidente è stato sottolineato quanto lo storytelling vada rivolto sia a chi visita il territorio sia a chi lo vive tutti i giorni, attraverso un racconto fatto di conoscenze ed esperienze che sono percepite come davvero autentiche solo se colui che le propone ne è convinto in prima persona e offre una narrazione alternativa. E da qui la consapevolezza di avere un’idea ancora vaga della biodiversità e delle sue importanti implicazioni di carattere ambientale, sanitario, economico e sociale, consci però dell’importanza di lavorare in comunità e in rete per sostenersi vicendevolmente e recuperare il “saper fare” antico. I numerosi e interessanti spunti emersi saranno inclusi in una relazione a cura degli organizzatori.

“Con SEEDS abbiamo voluto avviare e favorire il dialogo tra produttori e ristoratori in quanto riteniamo sia alla base di ogni ulteriore processo di valorizzazione del nostro ricco patrimonio di prodotti tipici” commenta Carla Revello, Consigliera del GAL Langhe Roero Leader. “Si tratta di un orientamento coerente con le indicazioni dell’Unione Europea e anche della Regione Piemonte, che nel mese di Settembre 2022 ha approvato in Giunta le ‘Linee Guida Regionali su educazione al cibo ed orientamento ai consumi’”.

“Con l’attenzione alla biodiversità possiamo costruire una identità territoriale rinnovata – afferma Emanuele Bolla, Assessore al turismo della Città di Alba –. Il world cafè è stata una dimostrazione di quanti operatori locali credano profondamente nel valore aggiunto di principi come stagionalità, tradizione, genuinità, riconoscibilità nel tempo. Ringrazio i produttori ed i ristoratori che hanno voluto condividere le proprie esperienze ed invito tutta la cittadinanza a partecipare all’evento conclusivo di domenica 12 marzo: un’occasione per riflettere su come ciascuno, in quanto consumatore, possa fare la sua parte per evitare l’omologazione ed assicurare il futuro di tutti noi”.

Per partecipare all’incontro del 12 marzo dal titolo “Seeds: dalla parte della biodiversità” (ore 16 in Sala Beppe Fenoglio ad Alba), è necessario dare la propria adesione compilando il form al seguente link https://forms.gle/VQezmB4sxuxRVm4o7.

Per ulteriori informazioni, inviare una mail all’indirizzo comunicazione@langheroeroleader.it o contattare gli uffici del GAL (al numero 0173/793508) o del Comune di Alba (al numero 0173/292253).