Fine settimana caratterizzato dal Foehn e temperature oltre i 20 gradi

Correnti atlantiche piuttosto forti interesseranno ancora le nostre zone nei prossimi giorni, portando forti venti di Foehn e caldo primaverile oggi e domani. Domenica breve rinfrescata, poi ad inizio settimana possibile passaggio perturbato. Precipitazioni anche nevose consistenti solo sui settori alpini nordoccidentali e valle d'Aosta.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 10 e domani sabato 11 Marzo. Cielo molto nuvoloso o coperto sulle Alpi Cozie, Valle d'Aosta e alto Piemonte, con precipitazioni piuttosto abbondanti sui confini e in parte anche su zone interne della valle d'Aosta. Neve oltre i 1400/1500 m. Altrove sereno o poco nuvoloso per velature, anche se occasionalmente qualche rovescio potrebbe superare le Alpi e sconfinare nelle zone pedemontane adiacenti.

Temperature massime piuttosto alte per il periodo, con valori che oggi raggiungeranno i 18/19 °C, domani anche i 22/23 °C specialmente sul cuneese.

Le minime saranno in prevalenza domani tra 6 e 8 °C, ma in zone di pianura come torinese meridionale e vallate di Monferrato e Langhe in assenza di vento e con cielo sereno potremo avere ancora localmente valori fino a 2/3 °C .

Sulle coste invece minime sui 10/12°C.

Venti molto forti di Foehn sulle Alpi con raffiche anche oltre i 100 km/h, che potranno raggiungere le pianure piemontesi nel pomeriggio sia di oggi che di domani, anche se con intensità inferiore. Raffiche settentrionali anche sulla Liguria.

Domenica 12 marzo.

A livello di fenomenologia ci sarà la graduale attenuazione del Foehn sulle Alpi nel corso della giornata. Qualche nube in più al mattino sulle pianure a causa dell'entrata di aria più fresca da est nella notte, la quale farà scendere le temperature sia minime che massime di 3/4 °C.

Da lunedì 13 marzo

Cominceranno ad arrivare più nubi da ovest, che culmineranno in una perturbazione in arrivo dalla Francia e di passaggio tra lunedì sera e martedì notte, che porterà precipitazioni principalmente sulle Alpi settentrionali, Liguria e pianure nordorientali.

Le temperature non subiranno variazioni di rilevo ma nel corso della settimana tenderanno a diminuire molto gradualmente. Con l'occasione vi annunciamo la 12a giornata della Meteorologia che si terrà a Saluzzo il 17-19 marzo 2023 con il "Terres Outdoor Festival", nonché il "Balloon Days" per chi volesse provare l'emozione di un giro in Mongolfiera.

Cuneo http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo