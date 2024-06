Il Teenagedreamparty fa ballare Mondovì: oltre duemila persone per l'evento in piazza d'Armi

Uno spettacolo itinerante, dedicato alla musica dei primi anni 2000 con le sigle dei cartoni e delle serie tv.

Oltre duemila persone ieri sera hanno preso parte al Teenagedreamparty "quella festa in cui tutti ad un certo punto iniziano a cantare".

Si chiude con numeri record la prima parte degli appuntamenti estivi del calendario del Festival Movi, contenitore pensato dal Comune di Mondovì in collaborazione con Wake Up.

Da «L’amore», singolo d’esordio dei Sonohra, ai brani di Tiziano Ferro che hanno accompagnato gli amori adolescenziali, ma anche Rihanna, Justin Timberlake, Zero Assoluto, sigle dei cartoni e di High School Musical e per finire Katy Perry con il suo brano «Teenage Dream»

Un progetto nato dall'intuizione di una giovane illustratrice, Valentina Savi (sul web conosciuta come @tuttelemelediannie) che ha proposto l'idea per una sua festa, creando un vero e proprio format che sta girando tutta l'Italia.

Sul palco non sono presenti i veri artisti a cantare, ma le canzoni vengono riprodotte e insieme vengono proiettati i video ufficiali dei brani con tanto di karaoke, mentre sul palco si alternano i componenti del team che ricreano coreografie o scene ispirare ai brani in riproduzione.

La buona riuscita dell'evento è stata possibile grazie, come sempre, alla presenza dei volontari della PC Civile ANA e PC Comunale, della Croce Rossa e dei Carabinieri.

"Siamo davvero soddisfatti della prima parte del Festival Movì - commenta l'assessore Alessandro Terreno - anche il Teenagedreamparty è stato apprezzatissimo, vedere piazza d'Armi gremita di così tante persone. Movì vuole essere esattamente questo: un momento di aggregazione e di promozione della città attraverso concerti, eventi artistico-culturali e manifestazioni enogastronomiche. Vogliamo trasmettere l’idea di una città vivace che sappia essere attrattiva anche per le nuove generazioni. Grazie come sempre ai volontari e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per la buona riuscita e l'organizzazione dell'evento".

Il Mondovì Music Festival continua venerdì 19 luglio in piazza San Pietro con l’esibizione di Ernia, Sarah Toscano e Christian Liguori. Sempre a luglio, poi, in seno a “Movì, spazio ai mercoledì dei Doi Pass e al Mov Summer Festival di Mondovicino (sempre in collaborazione con Wake Up) dal 18 luglio all’8 agosto con Mirko Casadei, Fargetta, Cristina D’Avena, Enrico Ruggeri e il talk show dei Parallelebipedi con Dario Vergassola e Morgan (qui il calendario completo).