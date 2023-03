Abbigliamento da lavoro personalizzato con consegna in 24/48 ore? Su King Kong Work oltre 130.000 alternative

In cerca di abbigliamento da lavoro dedicato alle aziende? Tra le pagine del catalogo di King Kong Work, (www.kingkongwork.com) si possono scoprire più di 130.000 alternative, completamente personalizzabili grazie a moderne tecniche di stampa. Le consegne avvengono con corriere espresso in 24/48 ore e, a supporto dell’utente, è attivo un preparato servizio di assistenza, in grado di fornire indicazioni preziose e preventivi a misura di ogni necessità.

King Kong Work dà forma ad un rapporto diretto con le aziende utilizzatrici, privo di intermediari. Ciò, nella maggior parte dei casi, si trasforma in una proficua collaborazione a lungo termine. Sono molteplici le realtà che hanno già scelto di affidarsi all’e-commerce, tra cui Moby, Rossignol, Netstal, Ichnusa Lines, Protezione Civile, Unimpresa e Croce Rossa Italiana.

Per ciò che riguarda i prodotti, s’incontrano soluzioni d’elevata qualità espressione dei top brand del settore: Payper, Rossini, Portwest, Isacco e Sottozero, solo per ricordarne alcuni. Qualche esempio? Abbigliamento da lavoro classico, ignifugo, ad alta visibilità, multinorma, felpe da lavoro e divise per hotel e ristoranti. Spazio anche a varie tipologie di DPI come caschi da cantiere, tappi auricolari, calzature antinfortunistiche e guanti da lavoro.

Tutti gli indumenti disponibili online sono personalizzabili con tecniche di stampa moderne e all’avanguardia, dalla stampa in sublimazione al ricamo 3D. Il cliente può approfittare di una bozza grafica immediata e ricevere un preventivo su misura con risposta entro appena un’ora dalla richiesta.

Non è quindi casuale se già oltre 27.000 aziende hanno scelto la proposta di King Kong Work. Ciò ha portato a registrare più di 6.500 spedizioni ogni mese. Del resto, lo store punta ad affermarsi come partner indispensabile per ogni acquirente.

Serietà, velocità e cura del cliente sono i tre valori su cui si fonda il negozio digitale. Tre punti chiave, per altro, confermati dai feedback verificati da Google, con l’ottimo punteggio medio di 4,9 su 5.

Nell’eventualità di dubbi o richieste particolari l’utente può fare affidamento su servizio di assistenza tecnica preciso e puntuale. Fruibile via e-mail, numero di telefono, WhatsApp e form online, è in grado di fornire preventivi su misura e consigli preziosi.

Per garantire una shopping experience serena, sotto ogni punto di vista, viene applicata la politica “soddisfatto o rimborsato”. Le spedizioni si realizzano in tutta Europa e vengono portate a termine da corriere espresso. I prodotti neutri sono recapitati entro 24/48 ore. Infine, gli ordini contenenti articoli personalizzati richiedono sette giorni.

Non perderti l’ampia proposta di www.kingkongwork.com. Personalizza in pochi click il tuo abbigliamento da lavoro e ricevi un preventivo immediato!