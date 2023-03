Filler acido ialuronico gonfiore: tutto quello che c'è da sapere

Diciamo che oggi tutti hanno più o meno una chiara idea di che cosa sia il filler all’acido ialuronico, perché è un rimedio, un trattamento estetico che è adottato da tantissime persone e che a tutti gli effetti può portare dei benefici in campo estetico.

C’è chi teme il filler acido ialuronico gonfiore: ma siamo sicuri che poi il filler dia un qualche tipo di controindicazione? Tanto più che di solito viene scelto al posto di qualche cosa di molto più comune ovvero un intervento chirurgico.

Diciamo che siccome tante persone non amano il bisturi, ma va anche detto che gli interventi chirurgici possono avere delle controindicazioni importanti, i medici hanno cominciato a sondare altri tipi di trattamenti. Si cercava di andare a trovare un compromesso tra un effetto che fosse soddisfacente ma anche un trattamento che fosse poco invasivo e il filler è stata la summa di questa ricerca e soprattutto è stato una sorta di traguardo che l’umanità ha tagliato perché comunque è un trattamento molto, molto efficace. Alcuni riescono veramente a migliorare sostanzialmente la propria situazione, per esempio a livello di rughe, utilizzando il filler e risparmiandosi di fare un lifting.

Certo, ma sempre detto che un intervento chirurgico a un costo molto importante mentre il filler costa decisamente meno quindi i vantaggi usurai ma anche di stampo economico.

Però, non bisogna nemmeno dimenticare che gli effetti di un filler non saranno mai quantificabili come gli effetti di un lifting, perché il filler nel giro di qualche mese si riassorbe e deve essere ripetuto, mentre un intervento come lifting da degli effetti che possono durare anche anni.

Quali sono le controindicazioni dell’esecuzione di un filler

In questo articolo stiamo parlando del filler all’acido ialuronico, ma ci sono tantissime altre tipologie di trattamenti, c’è anche chi va ad iniettare delle sostanze diverse. Però l’acido ialuronico è il più tollerato in assoluto perché si tratta di una sostanza che è assorbibile molto facilmente dal corpo in quanto già presente. Solo che ad una certa età la quantità presente di acido ialuronico comincia a diminuire e, a quel punto, la diminuzione comporta una perdita di tonicità della pelle e tante altre cose.

Perciò, esistono delle controindicazioni che possono farci declinare l’offerta di un buon trattamento con il filler a favore di un intervento chirurgico? In realtà, se pazienti amo a ripetere il trattamento costantemente potremmo beneficiare di tutti gli effetti prodotti dall’acido ialuronico compreso quello di ringiovanimento, di andare a idratare e a ammorbidire la pelle che ha bisogno di più volume.

Per sapere quanto andremo a spendere possiamo tranquillamente richiedere un preventivo presso un ambulatorio di un professionista, sempre avendo ben presente che si tratta di qualcuno che ha delle forti competenze in questo campo e può anche fare un intervento chirurgico, non qualcuno che cerca di tirare acqua al suo mulino a nostro discapito. Dobbiamo essere sinceri e dire che sicuramente chi si sottopone a questo tipo di trattamento è qualcuno che vuole migliorare la propria estetica perché non piace se stesso, per questo deve essere fatto in maniera specifica.