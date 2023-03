A Vicoforte un incontro su "onclogia femminile, prevenzione e cura"

Si è tenuto a Vicoforte, presso la sala congressi Casa Regina Montis Regalis, l'incontro sul tema "Oncologia femminile: prevenzione e cura" organizzato dal Lions Club Mondovì Monregalese con il patrocinio della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori).

In apertura ha portato i saluti della LILT il Dr Andrea Gili, attuale Vice Presidente che ha illustrato la mission e le attività svolte a livello provinciale.

In rappresentanza della Direzione Generale dell’Asl CN1 il Dr Maurizio Ippoliti, Dirigente Medico della Direzione Sanitaria, ha evidenziato l’importanza dello screening gratuito per la prevenzione messo in atto nelle strutture ospedaliere.

L’intervento del Presidente del Lions Club Mondovì Monregalese, Ing. Sergio Zavattero, ha illustrato le motivazioni di questo convegno in questa giornata particolare.

Moderate dalla Dr.ssa Gloria Chiozza, Direttore del Distretto di Mondovì-Ceva, le relatrici: la Prof.ssa Anna Sapino, Direttore del Dipartimento Universitario Scienze Mediche presso l'Università degli studi di Torino e Direttore Scientifico IRCSS Candiolo e la Dr.ssa Cristina Granetto, Direttore Struttura Complessa Oncologia ASL CN1 che hanno, in modo molto chiaro e comprensibile, evidenziato i progressi fatti negli ultimi anni nel campo della prevenzione e della presa in carico delle pazienti, dal momento della diagnosi a quello della cura.